Er is amper tot geen herstel nu, na die tik van gistermiddag. De boodschap van momenteel alle macrodata is duidelijk, zeker na die draak van een ISM Manufacturing Index gisteren: de wereldeconomie vertraagt nog altijd en is misschien wel op weg naar een recessie.

Gisterochtend nog leek de AEX soepel op weg om zo even de jaartop 586,32 uit te nemen, maar Mr. Market besliste even anders. In hoeverre raakt de aanhoudende groeivertraging, of zelfs krimp, de omzetten en winsten voor bedrijven? Dat is de vraag voor de beurs. Op het Damrak hebben we wel het voordeel van de dure dollar.

The #ISM New Export Orders Index, which collapsed to just 41 in September, suggests the overall #ISM Manufacturing Index has further to fall, increasing the odds of a #recession. ht @RobinWigg pic.twitter.com/SpLvOv5iyz — jeroen blokland (@jsblokland) October 1, 2019

Er is nu bijna geen nieuws. Noord-Korea speelt weer met raketten en de onrust in Hongkong wordt steeds verbetener, dat is de geopolitiek. Unilever doet een kleine overname (alweer), de CEO van Sandd voorspelt 30-40% hogere zakelijke tarieven na de fusie PostNL-Sandd en dat is het wel zo'n beetje, op een advies na.

Er is wel een koersdoelverhoging van Jefferies voor Galapagos (naar €170 van €140) en wellicht komt dat als geroepen voor het slecht liggende, o zo populaire fonds. Het aandeel staat 22% onder de laatste top en de shorters slijpen ook de messen. Deze positie is nog niet zo heel groot (netto 4,4%), maar loopt wel op.

Over adviezen gesproken, houd u vast. De groengele sokkenbrigade verlaagt Olies?! Ja, de groengele sokkenbrigade verlaagt Olies.

#RDSa cut to Hold from Buy at ABN AMRO ; PT € 27 ( € 33) — Rein Schutte (@reinschutte) October 2, 2019

De futures blijven dicht bij huis, na die bescheiden afstraffing op Wall Street gisteren. Lang geleden dat de beurs zo op een macrocijfer reageerde, ofwel de ISM Index. Olie is eigenlijk het enige dat echte beweegt en het is zowaar omhoog. De rentes stijgen twee basispunten. Alweer. Nederland doet nog maar -0,40%

Een zien wat het wordt vandaag, op het Amerikaanse ADP-arbeidsmarktrapport na is er geen data. De koersen moeten het zelf doen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:48 'Duitsland kan economische crisis hoofd bieden'

07:01 'Hogere tarieven zakelijke post logisch na fusie'

01 okt Wall Street fors lager door zorgen economie

01 okt Ecuador stapt uit oliekartel OPEC

01 okt Wall Street lager door slecht industriecijfer VS

01 okt Unilever koopt huidzorgmerk Lenor Japan

01 okt Aperam wil obligaties aflossen

01 okt Heijmans bouwt 120 woningen in Leusden

Analistenadvies luidt:

ABN Amro: naar €18 van €21,80 - Jefferies

Galapagos: naar €175 van €140 - Citigroup

Randstad: naar €40 van €41 - Jefferies

Royal Dutch Shell: naar hold van buy en naar €27 van €33 - ABN Amro

Prosus: sarten met buy en €90 - Goldman Sachs

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

08:00 Tesco Q2-cijfers

14:15 VS ADP banenrapport sep 153K

En dan nog even dit

Hoe loopt dit af?

Police shoot teen protester as Hong Kong violence escalates https://t.co/EtNCanXLyp pic.twitter.com/1KgU5Aggrq — Reuters Top News (@Reuters) October 2, 2019

AMG?

The lowest lithium prices in over two years are hampering miners that want to challenge China’s dominance in the market https://t.co/qoVDlTiFBQ — Bloomberg (@business) October 2, 2019

Hm:

Weak oil prices hit Exxon's third-quarter earnings: filing https://t.co/OAGI9eIqSa pic.twitter.com/47RvxBKKNU — Reuters Top News (@Reuters) October 2, 2019

Of het beter wordt?

Oil snaps six-day drop as shrinking supply offsets growth fears https://t.co/TMMVudsJAq pic.twitter.com/5CescRNpqX — Bloomberg (@business) October 2, 2019

Ach:

Used?

If you think Bitcoin is the world's most widely used cryptocurrency, you're probably wrong https://t.co/QVtIyoseg9 pic.twitter.com/9nWA9gVEx2 — Bloomberg (@business) October 2, 2019

Niet zo handig?

Top Nike officials were briefed on experiments on the use of performance-enhancing drugs by a company-backed running coach https://t.co/SjZNRKDTPB — Bloomberg (@business) October 1, 2019

Hij heeft het jaren gezegd, hervormen EU, want de ECB kan het niet alleen.

ECB president calls for euro zone-wide fiscal stimulus https://t.co/Qiub7ZErlW pic.twitter.com/BuCt8LLemV — Reuters Top News (@Reuters) October 2, 2019

Wat is dit?

U.S. SEC proposes exchanges seek public consultation on data fee changes https://t.co/h7NlEOktv8 pic.twitter.com/aODdf75qsy — Reuters Top News (@Reuters) October 2, 2019

Eens zien:

Why it’s so hard for entrepreneurs to get really rich in Europe https://t.co/MNodo4kHBC — Bloomberg (@business) October 2, 2019

Ah:

Huawei phones had bootleg access to Google’s apps. Not anymore https://t.co/KQz7LfO085 — Bloomberg (@business) October 2, 2019

De uitsmijter:

Heard on the Street: On Wall Street meat substitutes are all the rage, but in the world of dietary science, meat may be making a comeback https://t.co/lVPwhAkBre — The Wall Street Journal (@WSJ) October 1, 2019

