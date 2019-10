TA: Nieuw koersrecord Nederlandse beurs niet vastgehouden

Zoals ik al eerder aangaf kunnen de huidige niveau's (Dow 26.400 voormalig uitbreekpunt en S&P 2.930) een springplank vormen naar mogelijk hogere koersen.

Gaat dit niveau het niet houden dan liggen er aanzienlijk lagere koersen in het verschiet en bleek de laatste uitbraak simpelweg een vals signaal.



Wanneer de Nasdaq onder de 7.590 sluit dan acht ik de kans dat we momenteel in golf 3 down zitten aanzienlijk en gaan we de komende weken nog een stuk lagere koersen tegemoet.



Duidelijk kruispunt nu dus!