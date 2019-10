Bij opening leek het een aardig beursdag te worden, maar een beroerde Amerikaanse ISM-index maakt daar korte metten mee. Dit resulteert in een 1,1% lagere AEX.

De markt ging er vanuit dat de Amerikaanse inkoopmanagersindex voor de industrie net boven de 50 uit zou komen. Als er dan een cijfer van 47,8 uitrolt, dan weet u dat het een rood slot gaat worden.

Beleggers houden nou eenmaal niet van negatieve verrassingen. Wat het allemaal nog erger maakt, is dat deze tegenvaller ertoe leidt dat de Amerikaanse industrie krimpt. Doemdenkers en voorspellers van een recessie zullen vandaag waarschijnlijk wel van zich laten horen.

Anderzijds moeten we ook niet al teveel panikeren. De AEX Herbeleggingsindex koerst vlakbij een all time high en heeft een winst van 22% in de tas dit jaar. Kortom, we hebben genoeg vet op de botten om een slechte dag te verteren.

ABN Amro -2,5%

Het is voorlopig niet het jaar van ABN Amro. Door deze daling koerst het aandeel rondom het laagste niveau van het jaar. Negatieve rentes in combinatie met een witwasonderzoek van de Nederlandse overheid is bepaald geen lekkere combinatie.

De IEX Beleggersdesk zit bovenop het aandeel ABN Amro en kwam vanmiddag met een update langs. Uiteraard mag ik niet al teveel prijsgeven, maar de desk ziet kansen. Er wordt onder andere ingegaan op de sterke balans en het royale dividendrendement.

Fugro: Wanneer houdt het op?

Het aandeel Fugro (-2,9%) begint met de dag treuriger te worden. Als we vandaag meerekenen, daalt de koers maar liefst elf dagen op rij. Uiteindelijk is het aandeel precies op €6 gesloten. Ondanks deze bizar lage koers denkt de IEX Beleggersdesk dat het leed nog niet is geleden.

De bodemonderzoeker heeft een enorme bak met schuld op de balans staan en opereert in een moeilijke markt. Enige lichtpuntje bij de laatste cijferrapportage was dat de schuld binnen de bankconvenanten bleef.

Hierdoor steeg de koers die dag met 25%. Achteraf bleek het een ideaal uitstapmoment. Voor de aandeelhouders is het simpelweg te hopen dat de marktomstandigheden zo snel mogelijk verbeteren.

Rentes

Vanochtend stegen de rentes nog fors, maar daar is door die beroerde ISM index niets meer van over. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier blijft stabiel op -0,42%.

Brede markt

De AEX daalt 1,1% en daarmee doen we het zelfs nog een tikje minder slecht dan de Duitsers (-1,2%) en Fransen (-1,4%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 11,3% omhoog en noteert 15,8 punten.

Wall Street houdt de verliezen nog enigszins beperkt. De S&P500 en Dow Jones verliezen zo'n 0,7 á 0,8%. De Nasdaq doet het een tikje beter met een min van 0,6%.

De euro klimt 0,3% en noteert 1,093 ten opzichte van de dollar.



Goud (+0,8%) is ineens weer hot.

Olie: WTI (-0,8%) en Brent (-0,8%) geven de openingswinst volledig prijs.

Bitcoin (+1,3%) blijft hangen rondom de $8.350.

Het Damrak

Unilever (+0,1%) is de witte raaf op het Damrak. Vanochtend was het beeld volledig omgedraaid. Toen daalde het miljardenconcern tegen de markt in. Het kan verkeren.

(+0,1%) is de witte raaf op het Damrak. Vanochtend was het beeld volledig omgedraaid. Toen daalde het miljardenconcern tegen de markt in. Het kan verkeren. Blijkbaar zijn beleggers erg geschokt door het vertrek van Chris Figee als financieel directeur bij ASR (-1,1%). Anders kan ik deze forse koersdaling niet verklaren. Aegon (-1,1%) en NN Group (-1,1%) houden de schade aanmerkelijk beter beperkt.

(-1,1%). Anders kan ik deze forse koersdaling niet verklaren. (-1,1%) en (-1,1%) houden de schade aanmerkelijk beter beperkt. De nieuwe topman van KPN (-2,0%) wordt niet met gejuich ontvangen. Dat doet de stichting KPN wel. Joost Farweck wordt door de stichting gezien als een ervaren telecomexpert die de onderneming door en door kent.

(-2,0%) wordt niet met gejuich ontvangen. Dat doet de stichting KPN wel. Joost Farweck wordt door de stichting gezien als een ervaren telecomexpert die de onderneming door en door kent. Galapagos (-4,4%) is het helemaal kwijt. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden.

(-4,4%) is het helemaal kwijt. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden. ASML (-1,0%) weet uiteindelijk niet te profiteren van de koersdoelverhoging van UBS.

(-1,0%) weet uiteindelijk niet te profiteren van de koersdoelverhoging van UBS. Ook Relx (-2,1%) en Wolters Kluwer (-2,3%) zijn vandaag niet geliefd. Minnen van boven de 2% zien we bij deze saaie dividendaandelen niet iedere dag op het bord.

(-2,1%) en (-2,3%) zijn vandaag niet geliefd. Minnen van boven de 2% zien we bij deze saaie dividendaandelen niet iedere dag op het bord. Dat geldt ook voor die plus van 3,0% bij BAM . Dat nota bene in een dalende markt. Ik moest even een paar keer knipperen met mijn ogen.

. Dat nota bene in een dalende markt. Ik moest even een paar keer knipperen met mijn ogen. Als er slechte cijfers zijn over de Amerikaanse industrie, moet u natuurlijk een Nederlandse sportschoolketen in portefeuille hebben. Deze regel gaat vandaag toevallig op. Basic-Fit stijgt 0,7%.

stijgt 0,7%. PostNL (-4,8%) maakte vanochtend bekend het dividend één á twee jaar te schrappen. Niet het bericht dat beleggers willen horen, al komt deze niet als een verrassing. Daar komt bij dat er misschien een paar partijen hoopten dat Herna Verhagen zou verkassen naar KPN. Gaat voorlopig niet meer gebeuren.

Adviezen

Air France-KLM: starten met kopen en €12 - Bank of America Merill Lynch

ASML: naar €250 van €205 en kopen - UBS

TKH: naar €65 van €70 en kopen - Berenberg

De dag van morgen