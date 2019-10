Pessimisme weer terug van weggeweest

Na de stijging van de AEX met bijna 4%, is het pessimisme onder experts weer in volle glorie terug. Maar liefsts 56% denkt dat de koersen in oktober gaan dalen. Dat blijkt uit de maandelijkse expertenquête van Corné van Zeijl van Actiam.

Afgelopen maand was het pessimisme flink gekrompen. Terecht, zo blijkt achteraf, want september was een prima maand: voor de AEX rolde er een plus van bijna 4% uit.

Pessimisten in de meerderheid

Maar inmiddels lijken de geraadpleegde experts toch weer last te krijgen van hoogtevrees. 56% rekent op een daling in oktober. "Dat is flink wat. Een dergelijk hoog percentage is zeer ongewoon", signaleert Van Zeijl. Vorige maand was nog geen 30% van de experts somber gestemd.

De redenen zijn vergelijkbaar met de voorgaande maanden: de naderende Brexit-deadline en de handelsoorlog. Ook een mogelijke verder escalatie van het conflict in de straat van Hurmuz werd genoemd.

Optimistisch: 16,7% (vorige maand 31,0%)

Neutraal: 27,8% (vorige maand 29,3%)

Pessimistisch: 55,6% (vorige maand 29,7%%)

Per saldo: -38,9% (vorige maand -8,6%)

Langere termijn: iets minder somber

Over de langere termijn is het beeld als volgt:

Optimistisch: 25,6% (vorige maand 25,9%)

Neutraal: 29,6% (vorige maand 32,8%)

Pessimistisch: 44% (vorige maand 41,4%)

Per saldo: -18,5% (vorige maand -15,5%)

Goede keuzes bij aandelenselectie

Net als vorige maand hadden de experts een goede hand in de aandelenselectie. De enige dissonant was Galapagos, die bij de toppers stond, maar bijna 9% in waarde daalde.

Bij de overige aandelen hadden de experts het bij het rechte eind. Unibail-Rodamco en Aegon behaalden zelfs dubbelcijferige koerswinsten.

Ook aan de flopperskant waren enkele rake keuzes te zien. Twee aandelen eindigden in het rood, waarvan eentje zelfs dieprood: Takeaway, met een koersverlies van bijna 16%. Dat was dan ook gelijk by far de grootste daler onder de hoofdfondsen.

Volgens Van Zeijl zou een fictief long short fonds per saldo 3,8% hebben verdiend. 'Een mooie score', oordeelt hij.

Toppers september

Stemmen Rendement Floppers september Stemmen Rendement Royal Dutch Shell +6 +6,6% ArcelorMittal -6 -1,4% Galapagos +5 -8,9% ASR -4 +6,5% Unibail-Rodamco +3 +12,3% Takeaway -3 -15,7% Heineken +2 +2,5% Vopak -2 +8,8% IMCD +2 +6,3% AkzoNobel -2 +0,4% Aegon +2 +10,2% ASML -2 +7,8% Gemiddeld +4,8% Gemiddeld +1,1% AEX +3,9%



ABN Amro duidelijk favoriet voor oktober

Voor de komende maand blijven de 54 deelnemende beursexperts somber over Arcelor Mittal. Daarmee is het de zesde keer dit jaar dat het aandeel hoog bij de floppers staat. Dat was vaak een gelukkige keuze, maar zeker niet altijd, signaleert concludeert Van Zeijl. Eén maand ging de koers met bijna 19% omhoog.

Een opvallende mutatie is de verhuizing van IMCD van de toppers naar de floppers. Ook ASML staat in het rechterrijtje, net als in september.

ABN Amro blijkt duidelijk favoriet. De experts denken dat de negatieve koersreactie naar aanleiding van de dreigende witwasboete overdreven is.

Shell hijgt ABN Amro in de nek. Unilever en Galapagos maken het favorietenlijstje compleet.

Toppers oktober Stemmen Floppers oktober Stemmen ABN Amro +7 ArcelorMittal -12 Royal Dutch Shell +6 ASML -6 Unilever +4 Aegon -4 Galapagos +3 Unibail-Rodamco -2 IMCD -2

Er deden deze maand 54 experts met de enquête mee.