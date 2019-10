Fondsenrondje: 2000 punten and still counting

De AEX (+0,3%) geeft de openingswinst deels prijs. Ongeveer een uur geleden kwamen er tal van Europese inkoopmanagersindices voor de industrie langs. Deze waren redelijk in lijn met de verwachtingen.





Positieve verrassing is de Duitse PMI, al wordt niemand vrolijk van een stand van 41,7. Dit betekent dat het met de Duitse industrie nog altijd ronduit beroerd gaat. Alleen hadden analisten op nog slechter gerekend: 41,4.



De Franse inkoopmanagersindex voor de industrie daarentegen viel iets tegen (50,1 vs 50,3), al houden ze het hoofd nog net boven water. Wij Nederlanders mogen trots zijn, want met een PMI van 51,6 steken we er met kop en schouders bovenuit.

Terwijl de meeste landen onder kritische grens 50 zakken of al zitten, blijft onze #Nevi inkoopmanagersindex en daarmee onze economie relatief goed presteren. Over september weer score 51,6 #AEX pic.twitter.com/t99fWoKUl7 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 1, 2019

Herbeleggingsindex boven 2000

Hoewel de bewegingen op het Damrak beperkt zijn, zet de AEX herbeleggingsindex een nieuwe all time high op het bord. Gisteren doorbrak de hoofdindex, die corrigeert voor het dividend, de magische 2000-puntengrens.

Sinds de start begin jaren tachtig ziet u het verschil tussen de herbeleggingsindex en de kale AEX. Een duidelijker voorbeeld van het belang van dividend kunt u niet krijgen.

Brede markt

De AEX gaat 0,3% omhoog en daarmee presteren we een tikje beter dan de Duitsers (+0,1%). De Fransen (-0,1%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 1,0% en noteert 14,1 punten.

De Amerikaanse futures koersen zo'n 0,3% in het groen.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,089 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,38%) en Duitse (-0,53%) rente lopen maar liefst vier basispunten op.

Goud (-0,8%) verliest steeds meer terrein.

Olie: WTI (+0,9%) en Brent (+1,0%) herstellen wat.

Bitcoin (+1,7%) krabbelt iets op.

Het Damrak

ASR (-2,1%) verliest zijn CFO. Wellicht dat het aandeel daarom lager staat. Aegon (+1,3%) vindt daarentegen de weg omhoog. De rentes lopen op en dat is goed nieuws voor de verzekeraars.

(-2,1%) verliest zijn CFO. Wellicht dat het aandeel daarom lager staat. (+1,3%) vindt daarentegen de weg omhoog. De rentes lopen op en dat is goed nieuws voor de verzekeraars. KPN (-1,6%) heeft een nieuwe CEO gevonden. Het wordt niet aftredend CFO Jan Kees de Jager, maar de huidige interimbestuursvoorzitter Joost Farwerck.

(-1,6%) heeft een nieuwe CEO gevonden. Het wordt niet aftredend CFO Jan Kees de Jager, maar de huidige interimbestuursvoorzitter Joost Farwerck. Galapagos (-2,5%) is het de laatste tijd helemaal kwijt. Toch is het biotechbedrijf nog altijd het best presterende AEX-aandeel van het jaar. Year to date staat er een plus van 70% op het bord.

(-2,5%) is het de laatste tijd helemaal kwijt. Toch is het biotechbedrijf nog altijd het best presterende AEX-aandeel van het jaar. Year to date staat er een plus van 70% op het bord. ASML (+2,0%) profiteert van een koersdoelverhoging van UBS. Het aandeel gaat naar €250 van €205 en het advies blijft Kopen.

(+2,0%) profiteert van een koersdoelverhoging van UBS. Het aandeel gaat naar €250 van €205 en het advies blijft Kopen. Defensieve aandelen blijven vandaag duidelijk achter. Heineken (-0,6%), Relx (-1,4%), Wolters Kluwer (-1,0%) en Unilever (-0,4%) gaan allemaal omlaag.

(-0,6%), (-1,4%), (-1,0%) en (-0,4%) gaan allemaal omlaag. Air France-KLM (+2,2%) gaat op de kooplijst van Bank of America Merill Lynch.

(+2,2%) gaat op de kooplijst van Bank of America Merill Lynch. Altice (+1,5%) koerst op het hoogste niveau van het jaar.

(+1,5%) koerst op het hoogste niveau van het jaar. De bouwers kennen een goede dag. Met name BAM (+2,7%) en VolkerWessels (+2,7%) gaan als een speer. Het mag ook wel een keertje, want voorlopig is het een dramajaar voor beide bedrijven.

(+2,7%) en (+2,7%) gaan als een speer. Het mag ook wel een keertje, want voorlopig is het een dramajaar voor beide bedrijven. PostNL (-1,5%) schrapt het dividend één tot twee jaar. Geen verrassende beslissing, maar reden genoeg voor beleggers om wat winst te nemen.

(-1,5%) schrapt het dividend één tot twee jaar. Geen verrassende beslissing, maar reden genoeg voor beleggers om wat winst te nemen. Het is risk-on op de financiële markten en dan moet u natuurlijk Besi (+2,0%) en ASMI (+1,7%) hebben.

(+2,0%) en (+1,7%) hebben. Alfen (+3,6%) gaat voor zonne-energiebedrijf Solarcentury in totaal 54 transformatorstations leveren voor zonnepark Vlagtwedde.

(+3,6%) gaat voor zonne-energiebedrijf Solarcentury in totaal 54 transformatorstations leveren voor zonnepark Vlagtwedde. Pharming (+1,7%) ging vijf dagen achter elkaar omlaag dus dan wordt het weer eens tijd voor een herstelletje.

