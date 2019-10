Liveblog: ISM drama!

Update 16:15: ISM drama

IS'M dat schrikken...

En zo draait de markt in één tik van risk-on naar riks-off:

Zeg het maar of het er van komt.

Recessie of geen recessie, that's the question. Gelet op het (fantastische) trackrecord vd #ISMManufacturingIndex dreigt er zeker eentje, maar is nog geen zekerheidje #ISM #PMI #AEX pic.twitter.com/Ycpw5C3eIN — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 1, 2019

Update 15:10 uur: PostNL

Martin is duidelijk:

De financiële positie van PostNL zal tijdelijk aanzienlijk verslechteren, maar niet tot een niveau dat beleggers zich zorgen hoeven te maken. Wel zal de transactie gevolgen hebben voor het (royale) dividend.

PostNL pakt de overname van Sandd in ieder geval voortvarend aan. De blauwdruk lag ook al maanden in een la te wachten en pakt achter de komma zelfs nog iets gunstiger uit dan eerder werd verwacht. Martin houdt er zelfs rekening mee dat het bedrijf over dit jaar nog een paar cent dividend kan uitkeren.

De euforie over de overname van Sandd, waardoor het nabije toekomst scenario wordt onderstreept, was gisteren al, maar waarom vandaag een koerskater? Het aloude bezit van de zaak speelt wellicht een rol. Wellicht vindt een deel van de beurs PostNL rond €2 gewoon te duur. Ik zie de shorts ook niet meer teruglopen.

Update 14:45 uur: BAM

Nee, ik weet niet waarom BAM zo hard stijgt vandaag. Het komt wel als geroepen?

Het forum heeft het wel goed ingeschat - in ieder geval voor een dag dan - maar ook hier geen smoking gun.

Update 13:30 uur: Risico wordt bestraft?

Mooi sommenwerk van BI:

Dit betaal je straks aan belasting in box 3 als je spaart, belegt of beide combineert – vooral kleine en middelgrote beleggers de klos https://t.co/ppn6gVuAM3 — Business Insider Nederland (@BINederland) October 1, 2019

Afhankelijk van hoeveel geld u belegt - of het nou om duizenden of miljoenen euro's gaat - u gaat dit onherroepelijk in uw portfolio merken.

Mooi sommenwerk @BINederland Wij beleggers de complete (hoofdsom)risico, de overheid zonder enig risico de opbrengst. Samengestelde interest, dit loopt gruwelijk hard op. Ik beleg zelf mijn pensioen en zit hier knap mee in mn maag https://t.co/xcAvHpr2pW pic.twitter.com/MjqtaeW2vf — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 1, 2019

Nog even mijn sommetjes van een paar weken geleden om die samengestelde interest te duiden.

Geachte @Menno_Snel, vraagje over uw nieuwe, voorgestelde beleggingstax. Dit is bruto sommetje v iemand die 40jr lang (wat ook pensioenfondsen voor deelnemers doen) maandelijks €100 belegt in aandelentracker. Aandelen doen historisch 7% bruto pj 1/3 pic.twitter.com/gJFEQSiaLm — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 9, 2019

Ik heb geen antwoord gehad van de staatssecretaris.

Met uw voorstel wordt het sommetje ongeveer aldus. Mijn vraag aan u is: waarom wordt risico nemen zo https://t.co/CVUij9MRHe. belast en straks nóg meer? Alvast dank voor uw antwoord 3/3 pic.twitter.com/zJTYbt0YL9 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 9, 2019

Gelukkig hebben we de markt nog.

#CharlesSchwab (-8%) gooit een fameuze stok in het hoenderhok van de online brokers. Schrapt de commissies voor online handel in VS aandelen, ETF’s en opties. En daarmee ook een pak marktwaarde van #TDAmeritrade (-17%) en #ETrade (-17%). Over naar EU? Quid #Binck/#Saxo? pic.twitter.com/EEQpu8WLZ3 — Tom Simonts (@TSimonts) October 1, 2019

Update 11:50 uur: ASML en ASMI

ASML is hard op weg naar de 100 en ASMI is hard op weg naar de AEX? Eerst zien en dan geloven, vergeet het nooit. Zou wel een leuk afscheidscadeau voor CEO Chuck del Prado zijn. Ik weet niet wanneer Takeaway er uit verdwijnt, dat gaat als Just Eat Takeaway naar Londen.

Chippers #ASML en #ASMI zetten vandaag weer eens all time highs neer. ASML heeft over 2 weken Q3's en nadert 100: is nu rond €97,5mld waard. Alleen #Shell (€215,5mld) #Unilever (€149,9mld) en nieuwkomer #Prosus (€109,8mld) doen meer #AEX pic.twitter.com/CJWcDvmYxt — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 1, 2019

Update 11:10 uur: Galapagos?!

Vreemd dit, maar dit lijkt me geen vette vinger. Dat gaat meestal sneller en meedogenlozer.

Het spookt even bij #Galapagos op hoog volume. Geen headlines, eens zien of het forum wat weet #AEX pic.twitter.com/i3eJMZKDjw — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 1, 2019

Update 11:00 uur: De boer is troef

Het is wel zo, het Nederlandse boerenbedrijf vond en vindt navolging in onder meer de VS, Canada, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. Zelf vind ik het zonde dat al die high tech Westlandse kassen niet beursgenoteerd zijn en ook de Bloemenveiling Aalsmeer kan volgens mij een mooi weduwen- en wezenfonds zijn.

Nederland gidsland. Maar dan voor het eggie. National Geographic v 2jr terug https://t.co/EMhwwnGFrq #boerenprotest pic.twitter.com/MUTpH7dMfJ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 1, 2019

Helaas hebben we op de beurs alleen dit boerenaandeel en dat ligt helaas niet zo heel lekker...

Update 10:05 uur: Inkoopmanagersindices (wat er van over is dan)

Nou, de Europese inkoopmanagersindices worden vakkundig voor de trekker gegooid, om het maar in het thema van de dag te houden. Morgen de inkoopmanagersindices over de dienstensectoren. Hopelijk zijn die beter, want dit zijn recessiestanden (45 of minder).

Dit gaat richting recessie zo? Onze #Nevi PMI à 51,6 is nog aardig, maar slechte EU inkoopmanagersindices. Het is maar goed dat we de Grieken nog hebben, anders was t helemaal bagger ?? #AEX pic.twitter.com/ufMar26WV3 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 1, 2019

Update 09:45 uur: Air France-KLM en TKH

We komen langzaam op gang:

ASML: naar €250 van €205 (buy) - UBS

Air France-KLM: starten met buy - Bank of America Merill Lynch

Aperam: naar €23,90 van €25 - Morgan Stanley

TKH: naar €65 van €70 (buy) - Berenberg

Misschien wel even leuk hierbij. Love or hate him, maar u kan wél met hem lachen:

Ryanair CEO Michael O’Leary speaks to @Reuters about the future of air travel #ReutersLive https://t.co/S1D9Vj5OVa — Reuters Top News (@Reuters) October 1, 2019

Update 09:05 uur: Nevi PMI

Inderdaad, temidden van een tsunami aan cijfers onder de 50.

Terwijl de meeste landen onder kritische grens 50 zakken of al zitten, blijft onze #Nevi inkoopmanagersindex en daarmee onze economie relatief goed presteren. Over september weer score 51,6 #AEX pic.twitter.com/t99fWoKUl7 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 1, 2019

Het hele bericht: