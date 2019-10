Liveblog: GLPG, ASML, ASMI en 51,6

Update 11:50 uur: ASML en ASMI

ASML is hard op weg naar de 100 en ASMI is hard op weg naar de AEX? Eerst zien en dan geloven, vergeet het nooit. Zou wel een leuk afscheidscadeau voor CEO Chuck del Prado zijn. Ik weet niet wanneer Takeaway er uit verdwijnt, dat gaat als Just Eat Takeaway naar Londen.

Chippers #ASML en #ASMI zetten vandaag weer eens all time highs neer. ASML heeft over 2 weken Q3's en nadert 100: is nu rond €97,5mld waard. Alleen #Shell (€215,5mld) #Unilever (€149,9mld) en nieuwkomer #Prosus (€109,8mld) doen meer #AEX pic.twitter.com/CJWcDvmYxt — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 1, 2019

Update 11:10 uur: Galapagos?!

Vreemd dit, maar dit lijkt me geen vette vinger. Dat gaat meestal sneller en meedogenlozer.

Het spookt even bij #Galapagos op hoog volume. Geen headlines, eens zien of het forum wat weet #AEX pic.twitter.com/i3eJMZKDjw — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 1, 2019

Update 11:00 uur: De boer is troef

Het is wel zo, het Nederlandse boerenbedrijf vond en vindt navolging in onder meer de VS, Canada, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. Zelf vind ik het zonde dat al die high tech Westlandse kassen niet beursgenoteerd zijn en ook de Bloemenveiling Aalsmeer kan volgens mij een mooi weduwen- en wezenfonds zijn.

Nederland gidsland. Maar dan voor het eggie. National Geographic v 2jr terug https://t.co/EMhwwnGFrq #boerenprotest pic.twitter.com/MUTpH7dMfJ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 1, 2019

Helaas hebben we op de beurs alleen dit boerenaandeel en dat ligt helaas niet zo heel lekker...

Update 10:05 uur: Inkoopmanagersindices (wat er van over is dan)

Nou, de Europese inkoopmanagersindices worden vakkundig voor de trekker gegooid, om het maar in het thema van de dag te houden. Morgen de inkoopmanagersindices over de dienstensectoren. Hopelijk zijn die beter, want dit zijn recessiestanden (45 of minder).

Dit gaat richting recessie zo? Onze #Nevi PMI à 51,6 is nog aardig, maar slechte EU inkoopmanagersindices. Het is maar goed dat we de Grieken nog hebben, anders was t helemaal bagger ?? #AEX pic.twitter.com/ufMar26WV3 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 1, 2019

Update 09:45 uur: Air France-KLM en TKH

We komen langzaam op gang:

Air France-KLM: starten met buy - Bank of America Merill Lynch

TKH: naar €65 van €70 (buy) - Berenberg

Misschien wel even leuk hierbij. Love or hate him, maar u kan wél met hem lachen:

Ryanair CEO Michael O’Leary speaks to @Reuters about the future of air travel #ReutersLive https://t.co/S1D9Vj5OVa — Reuters Top News (@Reuters) October 1, 2019

Update 09:05 uur: Nevi PMI

Inderdaad, temidden van een tsunami aan cijfers onder de 50.

Terwijl de meeste landen onder kritische grens 50 zakken of al zitten, blijft onze #Nevi inkoopmanagersindex en daarmee onze economie relatief goed presteren. Over september weer score 51,6 #AEX pic.twitter.com/t99fWoKUl7 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 1, 2019

Het hele bericht: