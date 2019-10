China is dicht vandaag en wel hierom. Precies zeventig jaar geleden riep Mao Zedong de Volksrepubliek China uit, waarmee het land weer één werd:

Gauw over naar het Damrak, want bij KPN gaat het heel snel. Er is al een nieuwe CEO, de CFO vertrekt en wordt opgevolgd door die van ASR.

PostNL gaat ook voortvarend te werk - dit plan lag natuurlijk al in de bovenste lade - en inderdaad, het skipt maximaal twee jaar het dividend:

Eerste van de maand en dan doen we altijd inkoopmanagersindices. Vanochtend hebben we Europa (wij al om 09:00 uur), vanmiddag is de VS aan de beurt en Azië hebben we al gehad. Niet veel soeps. Weer.

Manufacturing sentiment throughout Asia remains mostly bleak as trade tensions loom and global demand wanes https://t.co/izZzYvbCoV pic.twitter.com/cAJ5NXl37E — Bloomberg (@business) October 1, 2019

De koersen zijn los, de AEX staat herbelegd +22,9% dit jaar en daar komt iets bij zo te zien. Het heet dat de markten opgelucht zijn door wat minder handelsoorlogspanning ofzo, melden de networks. Het zal, er moet ook altijd een reden worden gegeven voor beweging. De jaartop 586,32 is in ieder geval dichtbij.

Dollar onder 1,09, aandelen stijgen, olie ook, net als dat maffe bitcoin, goud moet terug, de Amerikaanse rente stijgt drie basispunten en de Duitse twee. Risk-on dus.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en Jan-Kees de Jager komt vrij, ASR. Iets voor jullie?

07:52 ASR op zoek naar nieuwe financieel bestuurder

07:38 Tussenpaus KPN blijft aan, De Jager vertrekt

07:37 VNC: nog geen akkoord over cao KLM

07:31 PostNL zet overname Sandd in werking

07:30 Bosklopper tijdelijk aan roer van NN Nederland

06:58 Australische centrale bank verlaagt rente weer

06:57 Japans ondernemersvertrouwen zwakker

30 sep Britten komen snel met voorstellen brexit

30 sep Wall Street wint op opleving handelshoop

30 sep Lloyd's of London gaat digitaal

30 sep Wall Street hoger op handelshoop

30 sep Wessanen verdwijnt in november van de beurs

30 sep Groen licht herbenoemingen Accsys

30 sep ABN AMRO rondt verkoop equensWordline af

30 sep Klein verlies voor Morefield Group

30 sep MKB Nedsense keert dividend van 1 cent uit

30 sep Hydratec wil Stork Plastics Machinery kopen

30 sep Bever Holding duikt in de rode cijfers

Analistenadvies luidt als volgt, zowaar een verlaging voor Takeway:

Takeaway: naar €65 van €70 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

02:30 Japan manufacturing PMI sep 48,9 (49,2 verwacht)

09:00 Nederland manufacturing PMI sep

09:45 Italië manufacturing PMI sep 48,5

09:50 Frankrijk manufacturing PMI sep 50,3

09:55 Duitsland manufacturing PMI sep 41,4

10:00 EU manufacturing PMI sep 45,6

10:30 VK manufacturing PMI sep 47,0

16:00 VS bouwuitgaven aug 0,3% MoM

16:00 VS ISM Manufacturing Index sep 50,4

En dan nog even dit

Het fenomeen China:

China celebrates the 70th anniversary of Communist Party rule. Here is a look at some key moments in the country's history. More here: https://t.co/fnonu16OH7 pic.twitter.com/nfXDXQftMT — Reuters Top News (@Reuters) October 1, 2019

Imposant:

LIVE: China marks the 70th anniversary of its founding https://t.co/mv8zdvOkp9 — Reuters Top News (@Reuters) October 1, 2019

De president:

China's Xi says country will stay on path of peaceful development https://t.co/ur7lbANUlk pic.twitter.com/NDXZXt4WY9 — Reuters Top News (@Reuters) October 1, 2019

Jammer, mooi beursverhaal weer:

WeWork throws in the towel on its ill-fated IPO. More here: https://t.co/iWD4m1X546 pic.twitter.com/lLHicFQDOP — Reuters Top News (@Reuters) October 1, 2019

En weer eens een lijstje:

Good Morning from Germany where real estate bubble is forming driven by low interest rates & lack of alternative investment opportunities. Greatest risk currently exists in Munich, Frankfurt has entered bubble risk zone. Term “bubble” refers to substantial mispricing of an asset. pic.twitter.com/wpT8Lh7vFf — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 1, 2019

Precies, bedrijven, ofwel vraag en aanbod, lossen dit probleem wel op:

Nuclear fusion could be the clean energy the world needs—and private companies are now working on machines to harness it https://t.co/upqNPF7weM — Bloomberg (@business) September 30, 2019

Nog een keer dan:

For the @Markets newsletter, I wrote about how if the Fed goes out and buys $250 billion worth of Treasuries, that's not money printing, nor is it injecting $250 billion into the banking system or the economy. https://t.co/e5TYtjIuOw pic.twitter.com/CXIv0z4lfp — Joe Weisenthal (@TheStalwart) September 26, 2019

Tsss?

I missed this from last week. The website that accused GE of accounting fraud has disappeared. https://t.co/Ry7vgpRaRo — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) September 30, 2019

Of koersen voorspellen?!

An octopus changing colors while sleeping has prompted marine biologists to question if it can dream pic.twitter.com/c2mQ12keLa — Reuters Top News (@Reuters) October 1, 2019

