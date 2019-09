Statistisch gezien is september de slechtste beursmaand van het jaar, maar dit jaar is alles anders. Het stimulerende beleid van centrale banken en goede ontwikkelingen omtrent de handelsoorlog tussen de VS en China helpen een handje.

Hoewel, goede ontwikkelingen. Het lijkt erop dat we aan het handelsconflict gewend raken, waardoor het een beetje op de achtergrond komt te liggen. Daarnaast kunt u wel uit voorzorg uw aandelen kunt verkopen, maar alternatieven zijn er niet.

Daar komt bij dat er niets ergers is om aan de zijlijn te staan, terwijl de markt verder oploopt. Hier schreef ik iets over in mijn vooruitblik voor deze week. Overigens word ik niet vrolijk van de inkoopmanagersindices voor de industrie die er deze maand langskwamen.

Iedereen weet dat het in Duitsland bar en boos is, maar ook de Chinezen houden het hoofd maar net boven water. Vandaag werd bekend dat de inkoopmanagersindex voor het midden- en klein bedrijf slechts nipt boven de 50 uitkomt.

Gelukkig blijft de dienstensector wel groeien en daarom zijn we nog niet in een recessie beland. Alleen de Duitsers moeten vrezen, want zij zijn zeer afhankelijk van de automobielindustrie. Het is geen publiek geheim dat deze in een grote crisis verkeert.

Beste beursjaar sinds 2009

Sinds de crisis is beursjaar 2009 voorlopig de beste. Toch komt beursjaar 2019 zeer dicht in de buurt. Het wordt echter een hele kluif om erop en erover te gaan, omdat de laatste twee maanden van 2009 uitermate goed waren.

Het verloop door het jaar heen van de afgelopen 20 jaar maar eens in een grafiekje gezet. 2019 (dikke zwarte lijn) is de een-na-beste. 2009 was nog wat beter. pic.twitter.com/prDXkzu5Vg — Corne van Zeijl (@beursanalist) September 30, 2019

PostNL in de lift

Met dank aan deze prachtige beursdag behoort PostNL (+12,4%) tot de toppers van de maand. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat het aandeel vandaag zo hard zou stijgen. Uiteraard is het besluit van staatssecretaris Mona Keijzer goed voor PostNL, omdat het een semi-monopoliepositie krijgt in de postmarkt.

Maar hier staat tegenover dat dit besluit niet als een verrassing komt. Keijzer had al eerder aangegeven dat zij voorstander was van één sterke speler in de postmarkt. Niet zozeer om de aandeelhouders van PostNL te spekken, maar wel omdat de postbezorging hierdoor efficiënter verloopt.

Dit maakt het voor PostNL mogelijk om nog langer vijf dagen per week de post te bezorgen. Juist dit is in het belang van Keijzer, omdat niemand in de politiek zit te wachten op een volksopstand.

Ondanks deze koersstijging ziet de IEX Beleggersdesk nog altijd kansen voor het aandeel PostNL. U leest de update door te klikken op de link in de onderstaande tweet.

Rentes

Een oersaai dagje in renteland. De Amerikaanse tienjaarsrente loopt twee basispuntjes op en dan hebben we het wel gehad. De Nederlandse yield blijft stabiel op -0,43%.

Bitcoin aan puin

Een beeld dat we niet vaak zien. De Europese beurzen vieren feest en de Amerikaanse indices blijven achter. Anderzijds neemt de dollar 0,8% in waarde toe ten opzichte van de euro en als we hiervoor corrigeren worden de verschillen aanmerkelijk kleiner.

De enige assetcategorie die duidelijk verliest, is crypto. De Bitcoin zakt deze maand bijna 13% en noteert $8.300. Nu lijkt het even niets meer te worden, maar deze gigantische digitale munt heeft mij al vaker positief verrast. Begin dit jaar stond er slechts $3.200 op de teller dus zo dramatisch is het nou ook allemaal weer niet.

AEX

Binnen de AEX is het ASML (+12,4%) die de boel omhoog trekt. De chipgigant heeft een index gewicht van 14,0%, waardoor het de hoofdindex zelfstandig 1,7% hoger zet. Oftewel, één aandeel is verantwoordelijk voor bijna de halve maandwinst van de AEX.

Takeaway.com (-15,7%) verging het een stuk slechter. Sinds er twijfels zijn of de overname van Just Eat doorgaat, gaat de koers bergafwaarts. Het aandeel lijkt met een getaxeerde K/W van 97 voor 2020 geprijsd voor perfectie.

AMX

Op de koers van Altice (+19,4%) is geen peil te trekken. Het aandeel staat erom bekend alle kanten op te bewegen. Deze maand kwam het positieve nieuws langs dat de kabelaar een deel van de uitstaande schuld kan herfinancieren tegen een lagere rente.

Daarentegen is BAM (-14,0%) één groot drama. De onrust rondom het stikstofdossier zorgt ervoor dat veel bouwprojecten stil liggen. TomTom (-7,1%) valt sinds de investeerdersdag behoorlijk terug. Blijkbaar waren de verwachtingen te hoog gespannen. De koers van de navigatiespecialist liep in de aanloop van dit event overigens behoorlijk op.

ASCX

Als de beurs hard omhoog gaat, moet u Kendrion (+9,0%) hebben. De Nederlandse producent van onder andere elektromagneten is gigantisch cyclisch én actief in China. Als er ook maar iets wordt gezegd over het handelsconflict, dan gaat de koers door het dak, of door het putje. Dit jaar is het vooral dat laatste.

Adviezen

ABN Amro: naar €21 en kopen - Royal Bank of Canada

ArcelorMittal: naar €13 van 16 en houden - UBS

ASMI: naar houden van kopen en €72 - NIBC

KPN: handhaven op €2,90 en houden - ING

Philips: naar €52 van €41,50 en kopen - Goldman Sachs

Philips: naar €43 van €38 en houden - Independent Research

PostNL: handhaven op €3 en kopen - ING

Royal Dutch Shell: naar €31,05 van €30,50 en houden - Berenberg

Royal Dutch Shell: naar €30,95 en kopen - UBS

SBM Offshore: naar €20 van €22 en kopen - ING

