Tracker Tips: Maatschappelijk verantwoord Europees

ETF-aanbieder SPDR, onderdeel van State Street Global Advisors, komt binnenkort met een ESG-variant op de brede STOXX Europe 600 index. De SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (600X) krijgt een beursnotering op Borsa Italiana, Euronext en het Duitse Xetra, met een jaarlijkse lopende kostenratio van 0,12%. 600X 600X (isincode: IE00BK5H8015) is de eerste ETF die beleggers blootstelling biedt aan de STOXX 600 ESG-X-index, die bestaat uit 600 grote, middelgrote en kleine ondernemingen uit 17 landen in Europa. De index volgt een uitsluitingsproces waarbij aandelen worden verwijderd die verband houden met controversiële wapens, tabak, thermische steenkool. Ook bedrijven die niet voldoen aan de Global Compact-principes van de Verenigde Naties vallen buiten de selectie. Exit-beleid De top 10 bedrijven in de benchmark die van de afgeleide index zijn uitgesloten, zijn respectievelijk: Novartis, British American Tobacco, Airbus, Safran, Volkswagen Pref, Imperial Brands, BAE Systems, Rolls Royce, RWE en Atlantia. Bovendien heeft 600X een "snelle exit"-functie om te anticiperen op schending van ESG-principes. Als de risicoclassificatie van een aandeel op controverse tot niveau 5 wordt verhoogd, wordt deze twee dagen na de aankondiging uit de index verwijderd. Relatieve performance De onderstaande grafiek laat de relatieve performance zien van de STOXX Europe 600 Index ten opzichte van de ESG-variant. De duurzame referentie doet het op basis van één jaar 0,32% slechter dan zijn ongescreende evenknie. Met een groeiend aantal academische onderzoeken die een positieve relatie aantonen tussen hoge ESG-scores en prestaties, is het de verwachting dat ESG-gescreende indices het op lange termijn beter zullen gaan doen dan traditionele benchmarks.

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.