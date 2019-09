Update 10:00 uur: ASMI en KPN

En zo hebben we een CEO die door de achterdeur is verdwenen, voordat ze door de voordeur naar binnen ging en hebben we eentje die op een hoogtepunt stopt. Of dit hét hoogtepunt is, leert Vadertje Tijd. De exacte datum weet ik niet, maar in 2008 nam ASMI's Chuck del Prado het stokje van zijn intussen overleden vader over.

Er zijn zoontjesvandebaas die wel eens minder hebben gepresteerd. De +8% van deze maand komt hier nog bij, want dit is een maandgrafiek. Alles herbelegd. Er kan best wel even een Chuckie bedankt af, beste Koffiekamer.

Intussen kunnen we van een persoonlijk drama Dominique Leroy spreken? Geen KPN dus, bij Proximus komt ze ook niet meer binnen.

‘Aanblijven Leroy bij Proximus is nu niet aan de orde' https://t.co/CjSAXIZjE3 — De Tijd (@tijd) September 30, 2019

Dan krijgt Leroy misschien - mits schuldig bevonden - nog een douw van de toezichthouder. Oh ja, wie denkt het groene lijntje omhoog te kunnen kriigen, mag solliciteren als KPN CEO. Of is die omzet al lang opgegeven?

Van KPN is het een kleine stap naar PostNL, dat weer boven €2 uitkomt op mooi volume.

#PostNL trekt zichzelf uit het minus €2 drijfsandd pic.twitter.com/0QkpelTZVV — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 30, 2019

Niettemin is hier nog veel werk aan de winkel. Kom op Herna, als je haar 's ochtends zo zit, haal je er toch eerst een borstel door voor je naar je werk gaat? Vooral dat groene en blauwe lijntje moeten en kunnen beter. Dat is wellicht ook de hoop die vandaag in het aandeel sluipt met die fiat voor overname Sandd.