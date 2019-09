Liveblog: ASMI, KPN, Post en Sligro

Update 14:30 uur: Dure beursgangen

Voor wie is vergeten dat er dit jaar meer bedrijven debuteerden dan alleen Beyond Meat. It's Probably Overpriced is dacht ik de afkorting die er ná 2000 voor IPO kwam. Het is wel basiswijsheid numero uno bij een beursgang: niemand maakt tenslotte zijn of haar onderneming publiek om er de laagst mogelijke prijs voor te krijgen...

IPO stands for It's Probably Overpriced. Hier het originele plaatje van het onderzoek van Jay Ritter. Media focus op de 84 bedrijven die meer dan 1000% laten zien. Niet de 4643 bedrijven waar je geld mee verliest. pic.twitter.com/4xkixwDGqL — Corne van Zeijl (@beursanalist) September 30, 2019

Update 14:00 uur: Sligro

Dit schrijft Niels in zijn fondsenrondje.

Sligro stijgt 4,7%. Jan Wirken, aandelenanalist van ABN Amro, tipte het aandeel in het BNR programma Beurswatch.

Zou het? BeursWatch is het BNR-radioprogramma van Rob Jansen vrijdag nabeurs, waarin inderdaad de gasten inderdaad altijd tipjes geven. Sligro is een klein aandeel waarin doorgaans weinig omzet is, ofwel een paar grote kopers kunnen op papier inderdaad de koers in beweging brengen.

Het kan ook zijn dat ABN Amro dit aandeel ook aan haar klanten heeft getipt, maar dat is is puur giswerk. In ieder geval staat Sligro vandaag flink hoger zonder aanwijsbare reden. Dat kan het fonds goed gebruiken, want met -26% dit jaar is het een van de slechtere Damrak-aandelen.

Nota bene, het is nog een defensief ook en juist die liggen goed dit jaar. Dit schreef Nico nog op 20 september:

Momenteel zit het bedrijf echter even in een lastig parket. De organisatie moet na de ontkoppeling van de supermarkten gestroomlijnd worden (lees: minder overhead) terwijl er flink geïnvesteerd moet worden in IT-capaciteit. Daarnaast lopen de kosten voor chauffeurs behoorlijk op: ze zijn moeilijk te krijgen en dus duurder.

En daar komt nu nog een juridische strijd met Jumbo bij? Dat stelt Sligro er voor aansprakelijk dat de door haar overgenomen Emté-supermarkten minder goed draaien dan Sligro bij de verkoop zou hebben beloofd. Iets wat de laatste ontkent. Nico nog een keer:

Dit gedoe met Jumbo en Coop kan Sligro missen als kiespijn. Het zal op de beurs uiteraard niet met gejuich ontvangen worden. Rechtszaken zijn nooit goed voor een bedrijf, ze kosten geld, energie en tijd.

Kortom, de kosten gaan zogezegd even voor de baten uit bij Sligro. Ondanks de daling is het aandeel toch duurder geworden, omdat de omzet- en winstverwachtingen sneller terug lopen dan de koers. Het (familie)bedrijf heeft een fantastisch trackrecord en kijkt altijd over de waan van de dag en desnoods jaar heen.

Wanneer? Het aandeel oppikken in afwachting van betere tijden kan een gewaagde keuze zijn die veel (koers)winst kan opleveren. Het kan weer tegenvallen als de koers eerst nog lang tegen u en de markt inloopt. Gelet op de waardering is het fonds net zo duur als de hard gestegen collega defensials.

Update 11:25 uur: Bitcoin, buy the dpi, pid of dip?

Bent u erg doorelkaargehodled? Een technische reden dus voor de correctie of dip (of heet dat dpi of pid in dit wereldje?) en geen fundamentele, volgens onze vrienden van de Jamie Morgan Chase. Wat de fundamentals ook maar zijn bij dit digitale goedje.

#Bitcoin slump continues. Cryptocurrency drops below $8k. 20% drop was likely fueled by the effect of Intercontinental Exchange new futures contracts and an unwinding of long positions, acc to JPMorgan. pic.twitter.com/uATFyysPA0 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 30, 2019

Update 11:15 uur: Duitse recessie

Misschien wel de vreemdste recessie - want wie twijfelt daar nog aan? - ooit (in Duitsland). Waar Made in Germany duidelijk op haar gat ligt, daalt de werkloosheid nog altijd en heeft het land een begrotingsoverschot. Morgen de inkoopmanagersindices, dan weten we echt of er een recessie is.

De Europese werkeloosheid is de laagste ooit gemeten. EN ook hier staat Nederland er weer goed op. https://t.co/NAArOiTF1k — Corne van Zeijl (@beursanalist) September 30, 2019

Update 10:00 uur: ASMI en KPN

En zo hebben we een CEO die door de achterdeur is verdwenen voordat ze door de voordeur naar binnen ging, en eentje die op een hoogtepunt stopt. Of dit hét hoogtepunt is, leert Vadertje Tijd. De exacte datum weet ik niet, maar in 2008 nam ASMI's Chuck del Prado het stokje van zijn intussen overleden vader over.

Er zijn weleens zoontjesvandebaas geweest die minder hebben gepresteerd. De +8% van deze maand komt hier nog bij, want dit is een maandgrafiek. Alles herbelegd. Er kan best wel even een Chuckie bedankt af, beste Koffiekamer.

Intussen kunnen we van een persoonlijk drama voor Dominique Leroy spreken? Geen KPN dus, en bij Proximus komt ze ook niet meer binnen.

‘Aanblijven Leroy bij Proximus is nu niet aan de orde' https://t.co/CjSAXIZjE3 — De Tijd (@tijd) September 30, 2019

Dan krijgt Leroy misschien - mits schuldig bevonden - nog een douw van de toezichthouder. Oh ja, wie denkt het groene lijntje omhoog te kunnen kriigen, mag solliciteren als KPN-CEO. Of is die omzet allang opgegeven?

Van KPN is het een kleine stap naar PostNL, dat weer boven €2 uitkomt op mooi volume.

#PostNL trekt zichzelf uit het minus €2 drijfsandd pic.twitter.com/0QkpelTZVV — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 30, 2019

Niettemin is hier nog veel werk aan de winkel. Kom op Herna, als je haar 's ochtends zo zit, haal je er toch eerst een borstel door voor je naar je werk gaat? Vooral dat groene en blauwe lijntje moeten en kunnen beter. Dat is wellicht ook de hoop die vandaag in het aandeel sluipt met die fiat voor de overname van Sandd.