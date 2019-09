Zo dus. KPN wil een CEO met brandschone lei en het is haar onduidelijk en onvoorspelbaar hoe het afloopt met Dominique Leroy. Die is intussen toch ook al weg is bij Proximus? Drama voor haar.

Er is trouwens nog een vacature, een oudgediende zwaait af.

Nog meer CEO nieuws, #ASMI's Chuck del Prado vindt het mooi geweest #AEX pic.twitter.com/s8QyjMGxTO — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 30, 2019

Goedemorgen, de AEX staat op +4,2% deze maand en dat is uniek voor brokkenmaand september met haar negatieve trackrecord. Wel of niet, hoe zit het nou met dit nieuwe hoofdstuk in de handelsoorlog, dat is de vraag vandaag. Verwarring, maar is dat niet juist de onderhandelingstactiek van het Witte Huis?

Trump administration has issued partial and qualified denial to reports it's discussing limits on U.S. investments in Chinese firms and financial markets https://t.co/Ek9OyIOj3x — Bloomberg (@business) September 30, 2019

Er is een meevallende Chinese inkoopmanagersindex, wat tegenvallende Japanse data en dat is het nu. Onze AEX future blijft wat achter bij geen onaardige start na die verrassende, mogelijk nieuwe wending in de handelsoorlog. Alles went echter, op een gegeven moment reageert de beurs misschien niet eens meer hierop.

Olie ligt slecht, bitcoin ook en verder zijn er denk ik weinig verrassende koersen. De dollar blijft dicht bij huis en de rentes ook.

De agenda kent een paar heet van de naald cijfers:

03:00 China Caixin manufacturing PMI sep 49,8 (verwacht 49,5)

03:45 China Caixin services PMI sep 54,7 (54,2)

08:00 MKB Nedsense Q2-cijfers

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen aug 0,6% MoM

09:55 Duitsland werkloosheidspercentage sep 5,0%

11:00 EU werkloosheidspercentage aug 7,5%

14:00 Duitsland inflatie CPI sep 0,1% MoM

15:45 VS Chicago PMI sep 50,5

