Amerika als onbetrouwbaar land zouden jullie een keer moeten analyzeren.



Elke keer als een president wordt gekozen, dan worden alle afspraken ingetrokken met als gevolg.... ruring op de beurs.



Nafta ingetrokken

Klimaat akkoord ingetrokken

Nuclaire programma ingetrokken

China hetze

Nu pensioenfondsen

Handelsakkoorden ingetrokken



En wat ze wel graag willen... dat wij wapens kopen en financieren en bijdrage leveren aan oorlog.



Kritische blik op Amerika, dan zouden de mensen beseffen dat Amerika een gevaar is voor de wereld en hoe Amerika de beurzen elke keer beinvloedt.



Niet via economische feiten maar gewoon via presidentiele besluiten om zaken eenzijdig te annuleren.



Dat er bedrijven zijn die nu nog zaken willen doen met Amerika, terwijl ze onbetrouwbaar zijn, en alle afspraken negeert dat is onvoorstelbaar.



De TA voor chinese bedrijven zullen later in voordeel staan voor chinese bedrijven als de markt gaat beseffen hoe onbetrouwbaar Amerika is.