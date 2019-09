Het was beslist geen saaie week, maar per saldo is de AEX (+0,2%) niet van zijn plek gekomen. Enerzijds kwamen er zwakke inkoopmanagersindices langs, maar daar staat tegenover dat er wat positieve ontwikkelingen waren omtrent de handelsoorlog tussen de VS en China.

Tenminste, als we Donald Trump op zijn blauwe ogen geloven. Hij zei woensdag dat een handelsdeal sneller gesloten kan worden dan iedereen denkt. Waarschijnlijk is het bluf omdat de Chinezen er geen belang bij hebben om op korte termijn een deal te sluiten.

De verkiezingen zijn in november volgend jaar en de Chinese leider Xi Jinping ziet niets liever dan een andere Amerikaanse president. En dan graag iemand met wie het gemakkelijke is te onderhandelen. Het ligt daardoor niet voor de hand dat Trump zijn gewenste deal op korte termijn binnen haalt. Pas als hij wordt herkozen, ligt de weg open.

ABN Amro onderuit

De bleeder van de week is ABN Amro (-13,7%). Het sentiment onder bankenaandelen is door de lage rente al bar slecht en dan is het aangekondigde onderzoek van het Openbaar Ministerie de bekende druppel. De grootbank zou te weinig hebben gedaan om witwassen van geld te voorkomen.

Diezelfde ochtend kwam de IEX Beleggersdesk nog met een update langs. Helaas mag ik vrij weinig zeggen over de strekking van het verhaal, maar het komt erop neer dat het onverstandig is om de stukken op dit lage niveau te verkopen.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Sinds de beursgang van ABN Amro presteren alle banken ondermaats. In deze grafiek ziet u dat ABN Amro een totaalrendement heeft geboekt van 20% inclusief dividend. Hier moet u echter 13% vanaf halen, omdat deze week nog niet in de grafiek is verwerkt.

Enige lichtpuntje is dat Deutsche Bank en Commerzbank het in deze periode nog slechter hebben gedaan. Maar goed, daar koopt u natuurlijk geen brood voor.

Outperformer

Zoals eerder gezegd, houdt de AEX (+0,2%) het hoofd goed boven water. Dat kan niet gezegd worden van de AMX (-1,0%) en AScX (-1,8%). Daarvoor hebben we een simpele verklaring. In de midcap zitten namelijk geen Wolters Kluwer (+3,0%), Relx (+3,0%), Heineken (+2,3%), Unilever (+2,3%) en Royal Dutch Shell (+1,7%).

Het was echt een week waarin het cyclische spul het wederom moeilijk had en de defensieve havens werden opgekocht. Dat laatste geldt niet voor de bitcoin (-22,6%), want die wilde ineens niemand meer hebben. Met dit soort bewegingen zal het nooit een fatsoenlijke valuta worden. Wie wil er nou in hemelsnaam betalen met een munt die zo volatiel is? Ik in ieder geval niet.

Rentes

De bewegingen in de rentemarkt zijn marginaal. De vergoeding op Nederlands tienjaars staatspapier blijft stabiel op -0,43%. Meer kan ik er niet van maken.

Over naar de lijstjes

AEX deze week +0,2%

AEX deze maand +3,4%

AEX dit jaar +18,2%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar +22,4%

AEX

De defensieve havens houden de AEX op de been. Daarentegen heeft ArcelorMittal (-5,9%) de septemberwinst grotendeels prijsgegeven. De staalgigant lukt het maar niet uit te bodemen. Waarschijnlijk heeft het te maken met de slechte inkoopmanagersindices voor de industrie. Met name in Duitsland is één groot drama.

Philips (-5,0%) zakt omdat het management tussen neus en lippen doorgeeft dat we niet al teveel moeten verwachten van het derde kwartaal. Aangezien de koers de laatste tijd behoorlijk is opgelopen, is het een vrijbrief om winst te nemen. Randstad (-3,6%) ging vandaag ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd blijft het verlies beperkt tot 1%.

AMX

Altice (+7,7%) heeft de vaart er lekker in zitten. Collega Nico vindt het aandeel nog altijd interessant. Dit legt hij uit in dit filmpje. Wederom is Fugro (-10,6%) één groot drama. Het bedrijf opereert in een moeilijke markt en heeft een bak met schuld op de balans staan. Geen briljante combinatie.

PostNL (-3,0%) verliest wat terrein. Zojuist werd bekend dat de post- en pakketbezorger mag fuseren met Sandd. Toch zijn er de nodige voorwaarden zo mag het bedrijf niet zomaar de postzegelprijs fors verhogen. Hier leest u er meer over.

ASCX

Het groepje winnaars binnen de ASCX is uitermate gering. Alleen Accsys (+1,3%) perst er een plusje van meer dan 1% uit. De uitslagen onder de dalers zijn aanmerkelijk groter. Met name de aandeelhouders van Sif (-9,8%) kunnen hun wekelijkse spread sheet maar beter een weekje uitstellen.

Volgende week

Zondag schrijft ik de vooruitblik. Bedankt voor uw bezoek en reacties deze week en een fijn weekend toegewenst.