De AEX (+0,2%) weet de prachtige beursdag die we gisteren beleefden een prima vervolg te geven. De uitslagen zijn weliswaar beperkt, maar daar zal waarschijnlijk niemand over klagen.

Het heeft er alle schijn van dat de markt het negatieve nieuws negeert en ieder positief bericht aangrijpt om te stijgen. Duidelijke kenmerken van een bullmarket. Kijkend naar die beroerde inkoopmanagersindices van begin deze week is het mij een raadsel waarom het sentiment zo aangenaam is.

Maar goed, vraag niet hoe het kan, profiteer er maar van. Vanmiddag om 14.30 uur krijgen we nog iets meer te weten over de orders voor duurzame goederen in de VS. De markt gaat uit van een daling van 1,2%. Anderhalf uur later volgt nog het Amerikaanse consumentenvertrouwen over augustus.

Normaal gesproken macro's waar de beurzen flink op kunnen bewegen, maar sinds het opkoopbeleid van centrale banken, valt het allemaal wat tegen. In de vooruitblik die ik voor deze week ga schrijven, kom ik hier uitgebreid op terug.

Chippers houden stand

Ondanks Micron door een beroerde outlook 6,5% lager staat nabeurs, blijven de chippers op het Damak aardig liggen. ASML (-0,6%), ASMI (-0,5%) en Besi (-0,6%) geven weliswaar wat terrein prijs, maar het is absoluut niet zoveel als werd gevreesd.

Met name van Besi wordt verwacht dat het de komende kwartalen beter zal gaan. De IEX Beleggersdesk verwacht dat de chipper uit Duiven dit jaar een winst per aandeel boekt van €0,85. Dan rolt er een K/W van 34 uit voor dit jaar.

Die hoge waardering is echter geen reden om direct al uw stukken te verkopen. Volgens de Reuters consensus stijgt de winst per aandeel komend jaar naar €1,27. In 2021 moet de stijgende trend doorzetten en de WPA €1,62 bedragen.

Een getaxeerde K/W van 18 is natuurlijk veel schappelijker dan die van 34. Toch moeten de verwachtingen van analisten wel worden waargemaakt, want anders gaat die koers een flinke tik krijgen.

Brede markt

De AEX gaat 0,2% omhoog en daarmee blijven we wat achter ten opzichte van de Duitsers (+0,6%). De Fransen (+0,3%) kunnen we wel bijbenen.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 4,1% en noteert 14,4 punten.

De Amerikaanse futures koersen zo'n 0,2% in het groen.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,093 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,43%) en Duitse (-0,58%) rente doen even niets.

Goud (-0,5%) zakt door de $1.500 barrière.

Olie: WTI (+0,1%) en Brent (-0,4%) komen nog niet echt los.

Bitcoin (+0,0%) probeert uit te bodemen, maar veel stelt het niet voor.

Het Damrak

ABN Amro (+0,6%) probeert iets van het verlies van gisteren goed te maken. De koersdoelverlagingen schieten echter als paddenstoelen uit de grond.

(+0,6%) probeert iets van het verlies van gisteren goed te maken. De koersdoelverlagingen schieten echter als paddenstoelen uit de grond. Jantje huilt, Jantje lacht. ArcelorMittal (+2,5%) gaat alle kanten op. Vandaag is het de goede.

(+2,5%) gaat alle kanten op. Vandaag is het de goede. Aegon (+1,7%) is de outperformer onder de verzekeraars. Misschien is het de Amerikaanse tienjaarsrente die wat oploopt?

(+1,7%) is de outperformer onder de verzekeraars. Misschien is het de Amerikaanse tienjaarsrente die wat oploopt? Het is mij een raadsel waarom Philips (-3,0%) er zo slecht bij ligt. De analisten van JPMorgan Cazenove handhaven het houdadvies met koersdoel €42. Meer kunnen we niet vinden. Ook op het forum is het stil.

(-3,0%) er zo slecht bij ligt. De analisten van JPMorgan Cazenove handhaven het houdadvies met koersdoel €42. Meer kunnen we niet vinden. Ook op het forum is het stil. Van een cyclisch aandeel zoals Randstad (-1,6%) mogen we dit jaar meer verwachten. Een kleine 15% stijgen in een AEX die 19% oploopt, is wat magertjes.

(-1,6%) mogen we dit jaar meer verwachten. Een kleine 15% stijgen in een AEX die 19% oploopt, is wat magertjes. AMG (+1,8%) gaat verder omhoog. Toch is er nog een lange weg te gaan, want het aandeel staat dit jaar bijna 20% lager.

(+1,8%) gaat verder omhoog. Toch is er nog een lange weg te gaan, want het aandeel staat dit jaar bijna 20% lager. Het is alweer even geleden dat BAM (+2,5%) de topper is onder de AMX-fondsen. Normaal zien we het aandeel vooral bovenaan het rechter rijtje staan.

(+2,5%) de topper is onder de AMX-fondsen. Normaal zien we het aandeel vooral bovenaan het rechter rijtje staan. Altice (+2,2%) kruipt richting een nieuwe year high.

(+2,2%) kruipt richting een nieuwe year high. Feyenoord kan de titel door de 3-0 nederlaag tegen AZ wel vergeten. Dat betekent weer een concurrent minder voor Ajax (+0,8%). Niet dat dit de reden is voor deze koersstijging, maar voor een AZ-supporter die er gisteren live bij was, is het wel lekker om het op te schrijven:)





(+0,8%). Niet dat dit de reden is voor deze koersstijging, maar voor een AZ-supporter die er gisteren live bij was, is het wel lekker om het op te schrijven:) Lokaal kwam Stern (+4,0%) met goed nieuws voor de aandeelhouders. U leest er meer over in het onderstaande Premium artikel. Extra dividend Stern Groep #Stern https://t.co/LpCTTwl4Ek — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 27, 2019

