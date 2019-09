Beetje nikserige koersen nu en er is weinig reuring. Beursreuring welteverstaan.

Durft er al iemand eindejaarsrally te roepen? Grapje. Met nog twee handelsdagjes te gaan, staat de AEX deze maand op +3,5%. Dat is heel wat, want september is de enige maand van het jaar met een langjarig - zelfs helemaal teruggerekend vanaf 1800 - negatief trackrecord. Lehman Brothers was ook in deze maand.

De AEX future zette gisteravond 580,00 neer. Eens zien of de AEX het ook lukt vandaag. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer er van, mocht de index jaartop 586,32 uitnemen. En dat met al die slechte data, haperende omzetten en winsten, nieuws, sentiment, handelsoorlog, recessiedreiging en centrale bankengedoe.

Misschien is de crux van de fnuikstijging wel dat er veel veel geld in de wereld is en veel te weinig assets waar het in kan. Of het nou veilig of risicovol is. De toekomst leert wat er goed en fout is aan de huidige markten is en dan kunnen we ons weer voor ons hoofd slaan, hoe we zo dom konden zijn en dat we het niet zagen.

Zie de dotcombubbel. Dat het bij aandelen uiteindelijk om de winsten gaat, leerde ik zelf ook pas daardoor... omdat ze er toen niet waren. Omzet was al heel wat. Enfin, over naar de waan van de dag. Beursdebutant - is het nou een sportschool of een technologiebedrijf? - Peloton deed gisteren... -11,2% op haar beursdebuut. Auw.

Chip-liefhebbers opgelet, Micron deed nabeurs -7% op cijfers en een bleke outlook. De koersen blijven nu dicht bij huis. Wel ligt de dollar heel sterk op 1,09, de Amerikaanse rente stijgt een basispunt en de de Duitse doet niks. Bitcoin ligt niet goed.

ABN Amro: naar €20,50 van €23 - Citigroup

ABN Amro: naar €22,30 van €23,90 - KBW

