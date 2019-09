TA: Beurzen wachten op uitbraak

Beurzen zoeken cruciale weerstanden op, in reactie op de laatste ontwikkelingen in het handelsconflict tussen de VS en China. Beleggers sorteren voor op een technische uitbraak.



De verwachtingen dat er schot zit in de handelsgesprekken met China, zorgden voor vers optimisme bij beleggers. Beleggers lijken positief te anticiperen op de komende ontwikkelingen in het handelsoverleg tussen de VS en China, vooral over de uitlatingen van Trump over een mogelijk snelle handelsdeal.

Nog geen 'alles of niets'-doorbraak

Ook China liet donderdag weten klaar te zijn voor vooruitgang bij de aanstaande handelsgesprekken. Dit is nog niet de 'alles of niets' doorbraak waar beleggers op hoopten, maar het is in elk geval een nieuwe fase in dit langlopende conflict.

De mogelijke afzettingsprocedure van president Donald Trump heeft vooralsnog weinig effect op het sentiment.

Indien we alle lange termijn grafieken van de wereldbeurzen overzien, dan valt op dat de correcties in de afgelopen weken zeer beperkt waren, ondanks de vele onzekerheden aan de zijlijn. Want behalve het handelsconflict, is er ook nog het voortslepende Brexit-circus.

Technisch blijven alle wereldbeurzen rond hun laatste toppen rondzwalken, sommige - zoals Wall Street - staan minder dan 2% verwijderd van ene nieuw all-time high. Dit geeft nog steeds aan dat beleggers voorsorteren op een opwaartse uitbraak.

Vandaag volg ik de lange termijn plaatjes van enkele belangrijke wereldbeurzen.

AEX blijft goed liggen

De Nederlandse beurs maakt een opwaartse draai, richting de weerstand van 586,32 punten (de top van 26 juli). In de afgelopen maanden werden hogere bodems gevormd, wat aangeeft dat vraag naar Hollandse aandelen toeneemt.

Het technische beeld klaart verder op na een doorbraak en slotstand boven 586,32 punten. Steun ligt er rond 528,68 (de bodem van 16 augustus).

Na een uitbraak boven weerstand 586,32 wordt 609,22 het eerstvolgende opwaartse koersdoel.





Wall Street zoekt nieuwe all-time-highs

De S&P500 index weet ondanks de huidige adempauze de stijgende trend intact te laten. De hogere koersbodems die op korte termijn worden gevormd signaleren een positieve ondertoon.

Zolang de steun van 2.722,27 punten (de bodem van 8 maart) intact blijft, mag opwaarts worden gekeken.

Een uitbraak dient de stijgende trend te bevestigen. Weerstand wacht rond 3.027,98 punten (top van 26 juli). Na een uitbraak boven de weerstand van 3.027,98 punten wordt 3.600 het volgende opwaartse koersdoel.





Euro Stoxx 50 index wacht op uitbraak

Het Europese beursgemiddelde van de 50 belangrijkste Europese large caps weet eveneens hogere koersbodems te vormen. Dit wijst op een aantrekkende vraag naar Europese aandelen. De zijwaarts fase komt steeds duidelijker achter ons te liggen.

Bij een eventuele doorbraak boven de weerstand van 3.596,20 punten (de top van 18 mei 2018) komt er meer opwaarts potentieel vrij.

Dat is niet de belangrijkste horde; die ligt daar net boven, rond 3.714,26 punten, het volgende opwaartse koersdoel. Van belang is dat de steun van 3.248,54 (de bodem van 7 juni) weet stand te houden.