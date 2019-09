Slot: Europa sterk

Ietsje later dan normaal, maar we zijn u niet vergeten. De AEX kende een mooie dag vandaag, onze index won 0,8%. Blikvanger vandaag was natuurlijk Dé Bank ABN Amro (-12,2%), dat het OM achter zich aan krijgt. Geen idee nog of er een boete volgt of straf, maar de vorige bank in Nederland die dat overkwam was ING en Hamers cs mochten €775 miljoen aftikken.

Het goede nieuws is natuurlijk dat de boete via via bij onze overheid terechtkomt, terwijl die ook voor de helft (56%) eigenaar is van de bank. Een soort extra dividenduitkering dus, zullen we maar zeggen.

Veel onduidelijkheid rond ABN

Het aandeel wordt fors afgestraft, misschien te fors, maar feit is dat er nog veel onduidelijk is en het Openbaar Ministerie heeft natuurlijk enige ervaring met dit soort zaken. Het ziet er in ieder geval niet goed uit voor de bank, temeer doordat sommigen nu al roepen dat de bankiers niet weer met een boete mogen wegkomen, maar achter de tralies moeten....

Overigens is het niet logisch dat de boete even hoog uit zou vallen als bij ING; de oranje bank heeft een veel grotere marktkapitalisatie (36 miljard om 16 miljard) en daar zal men toch wel rekening mee houden.

Vervelend voor onze minister van Financien, die graag het restant wil verkopen, maar waarschijnlijk wacht op betere tijden. Wopke heeft het geld natuurlijk helemaal niet nodig, hij kan lenen tegen nul of minder zelfs.

Koers #ABNAmro vandaag -10% op €16,40. De staat heeft al twee jaar geen aandelen ABN meer kunnen verkopen:

Dec 2015 - 23% a €17,75

Nov 2016 - 7% a €20,40

Jun 2016 - 7% a €22,75

Sep 2017 - 7% a €23,50 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) September 26, 2019

Stikstofdossier

Het rapport van de commissie-Remkes deed vandaag nog weinig stof opwaaien op de beurs. De bouwbedrijven wachten met smart op een oplossing voor het milieudrama rond de stikstofuitstoot. De regering zit er lelijk mee in de maag want de milieubeweging staat door de uitspraak van de Raad van State met 8-0 voor.

Ik was vandaag te gast bij BNR en daar hadden we het er ook even over. U kunt dat hier terugluisteren. Toevallig liep ik de ceo van Naspers, herstel, Prosus tegen het lijf. Bob van Dijk is een Nederlander met kantoor in Hoofddorp en hij is een liefhebber van Bløf, dat dan weer wel. De beste man kneep mijn hand zowat fijn, en dat is altijd een goed teken.

Zo meteen bij @BNRzaken als CEO Bob van Dijk van #Prosus klaar is... pic.twitter.com/Gs4iZSbPis — Nico A. Inberg (@NicoInberg) September 26, 2019

Politiek Den Haag zal de bouwers te hulp moeten schieten en geluk bij een ongeluk is dat veel partijen zich erg druk maken over de woningmarkt. Daar ligt nu juist het verdienmodel voor de vaderlandse bouwbedrijven en voordat het momentum uit de markt loopt wil men daar natuurlijk van profiteren. Hier leest u meer daarover.

ETF-aandelen trekken de kar

De stijging van de index werd vooral gedragen door degelijke aandelen als WoltersKluwer (+2,2%) en DSM (+1,7%). Een niveautje lager waren er mooie winsten voor AMG (+4,1%), dat een belangrijk contract sloot met grondstoffenhandelaar Glencore.

Contract met Glencore biedt AMG vastigheid #AMG https://t.co/4CNPLaFwgs — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 26, 2019

Een andere opvallende stijger is het vastgoedaandeel Eurocommercial Properties (+3,3%). De laatste tijd komen de vastgoedaandelen er wat beter bij te liggen. De rente blijft natuurlijk laag, de consument koopt nog steeds en de dividendrendementen van deze vastgoedjongens zijn niet te versmaden.

Minder goed ging het met de bouwer van monopiles voor windturbines Sif Holding, dat het eerder afgegeven koopadvies van de analisten van ABN Amro kwijtspeelde. Staalaandelen hebben ook een mindere dag, al is een daling van 2% ruim binnen de normale handelsbreedte.

Het blijft op de beurzen nog steeds hetzelfde liedje: er stroomt rijkelijk geld naar de grote, degelijke dividendbetalers terwijl de cyclische aandelen, gevoelig voor een recessie en een uit de hand lopende handelsoorlog, bijzonder kwetsbaar blijven

Europa overal omhoog

Op de andere beurzen in Europa ook stijgingen, al waren ze nergens zo groot als in ons eigen kikkerlandje. Maar ondanks dat de Amerikaanse beurzen lager staan vandaag, toch mooie winsten voor het oude continent.

Een aantal opvallende aandelen: in België steeg Colruyt fors (7%) nadat de ceo de beleggersgemeenschap bijpraatte. Het aandeel is sinds de zomer hard gedaald, het lijkt nu genoeg te zijn. Op Premium leest u meer daarover morgenochtend.

Ook olietankerrederij Euronav had een mooie dag met een stijging van 8%. De Verenigde Staten hebben het niet zo op Iran de laatste tijd en dat resulteerde in sancties tegen vier Chinese rederijen die zaken met Iran zouden hebben gedaan.

De Amerikannen hebben natuurlijk hun mouwen vol aan de afzettingsprocedure die tegen hun president is opgestart. Trump zou de Oekraïense president een klein verzoek hebben ingefluisterd. De Oekraïners zouden nog eens in de zaak van Hunter Biden, de zoon van zijn grootste rivaal, moeten duiken.

VS: lager

De beurzen op Wall Street zijn wat lager momenteel, de Dow noteert met een minnetje van 0,4% en de Nasdaq -0,8%. Men wacht de ontwikkelingen rond Trump af. Gisteren wist Trump een beursdaling te pareren door zich positief uit te laten over een eventuele deal met China.

Als de Amerikaanse president daadwerkelijk afgezet wordt, zou dat overigens de eerste keer zijn. Zowel Johnson in 1968 als Clinton in 1998 werden wel aan een afzettingsprocedure onderworpen, maar beide keren kwamen de aanklagers stemmen tekort. Nixon stapte zelf op toen hij in de gaten kreeg dat zijn kansen om aan te blijven verkeken waren.

Morgen is het alweer de laatste handelsdag van de week. Fijne avond nog en tot morgen.

