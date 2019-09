Liveblog: ABN Amro

"Nee, we weten nog niet of ABN Amro een boete krijgt en vraag u dan af hoe hoog die dan wordt? Koffiedik kijken, maar is €1,5 miljard niet erg veel? Of de bank moet het wel heel bont hebben gemaakt, is het niet?"



Indien ik jou volg en:



- inderdaad uitga van die ING boete ad e750 mln en

- daaraan toevoeg de toekomstige lagere winsten door de structureel hogere kosten voor de "verbeterde" poortwachtersfunctie, en

- het risicoprofiel verhoog aangezien er onduidelijkheid is geschapen over de impact op lange termijn,



dan kom je al snel aan die e1.5 mia. Dus nee, geen overdreven maar rationele beursreactie, helaas...