Liveblog: ABN Amro

Bij brekend nieuws heeft de markt meestal de neiging te overdrijven in eerste instantie. Ik pak de sigarendoos er bij:

Gisteren sloot het aandeel op €18,09. Er staan 940 miljoen aandelen uit, ofwel de bank was precies €17 miljard waard

Nu rond €16,40 (-9,4%) is dat €15,4 miljard

De networks - en waar u ook maar kijkt - melden slechts de helft van deze waarde. Klopt niet, heeft te maken certificering...?

Bij deze als u het zelf wil nazoeken:

Kortom, het fonds wordt rond €1,6 miljard minder waard. Hier ziet u het meest recente Reuters bericht met alles wat we nu weten. Inderdaad, bij wijze van niet één cijfer in het stukje. Op één na dan. ING kreeg vorig jaar een boete van €775 miljoen, ofwel die $900 miljoen die Reuters hier noemt.

Nee, we weten nog niet of ABN Amro een boete krijgt en vraag u dan af hoe hoog die dan wordt? Koffiedik kijken, maar is €1,5 miljard niet erg veel? Of de bank moet het wel heel bont hebben gemaakt, is het niet? Er is wel al een reservering van €100 miljoen, bekend gemaakt bij de H1-cijfers.

Hopelijk komt er snel uitsluitsel. Dat moet ik echter nog zien, omdat het onderzoek jaren terug gaat. Tot we weten of er een boete, hoe hoog die dan is en of er misschien wel vervolgingen komen, gaat dit onherroepelijk op de koers drukken. Om van de imagoschade maar te zwijgen. Kijk maar niet op Twitter...

Geluk bij een ongeluk is dan weer dat deze dip precies in het trendkanaal naar beneden past.

Tot slot nog even stof tot nadneken:

Ik sprak met een bankier die zich afvroeg waarom de leveranciers van financiële infrastructuur, ons betaalsysteem boetes krijgen voor witwassen, terwijl de leverancier van verkeersinfra, onze minister van verkeer, vrijuit gaat wanneer er een drugstransport op de A2 betrapt wordt. — Huib Boissevain (@annexum_huib) September 23, 2019

