Fondsenrondje: Saai is ideaal

De ene dag is de andere niet. Daar waar we gisteren vanaf de eerste minuut omlaag gingen, is het nu precies andersom. De AEX stijgt 0,9% en daarmee doen we het een tikje beter dan de overige Europese indices.



Misschien zijn het de woorden van Donald Trump over een eventuele handelsdeal met China waar we van profiteren. Anderzijds is dit oud nieuws, aangezien de markten dat gisteren al konden inprijzen. Het is op dit moment een ingewikkelde beurs die alle kanten op kan gaan.



Wat mij vooral opvalt, is dat de markt ondanks die slechte inkoopmanagersindices van maandag per saldo nauwelijks terrein moet prijsgeven. Afgelopen donderdag piekte de AEX op 579 punten en daar staan we nu slechts een puntje onder.



Een signaal dat de markt toch omhoog wil. Niet helemaal onterecht. Met de dienstensector gaat het wereldwijd nog altijd erg goed en probeert u maar eens een goed alternatief te vinden voor uw geld. Dat is gewoon bijna niet te doen.

ABN Amro -8,6%

De grootste bleeder van de dag is met afstand ABN Amro (-8,6%). Het vertrouwen in de bankensector is al broos en dan is het laatste wat we willen horen dat het Openbaar Ministerie een onderzoek naar een bank gaat instellen.

ABN Amro wordt ervan verdacht dat het is tekortgeschoten bij de controle van verdachte klanten en transacties. Niet zo lang geleden moest ING een boete betalen van €775 miljoen. Opvallend genoeg daalt de de beurswaarde van ABN Amro met ongeveer hetzelfde bedrag.

De IEX Beleggersdesk adviseert u niet in paniek de stukken te verkopen.

Brede markt

De AEX gaat 0,9% omhoog en daarmee laten we de Duitsers (+0,5%) ruim achter ons.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 5,8% en noteert 14,7 punten.

De Amerikaanse futures blijven dicht bij huis. Meer dan een plusje van 0,2% voor de Dow Jones zit er niet in.

De euro blijft stabiel en noteert 1,094 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,43%) en Duitse (-0,58%) rente doen even niets.

Goud (+0,3%) blijft rustig koersen boven de $1.500.

Olie: WTI (+0,0%) en Brent (+0,1%) komen nog niet echt los.

Bitcoin (-2,0%) is gewoon een drama.

Het Damrak

ING (-0,7%) lijkt in de achtergrond te worden meegezogen door ABN Amro .

(-0,7%) lijkt in de achtergrond te worden meegezogen door . Saai is ideaal. Relx (+1,9%) en Wolters Kluwer (+1,7%) hebben er weer zin in. Het Britse uitgeversconcern Pearson (-17,0%) gaat door een winstwaarschuwing echter onderuit.

(+1,9%) en (+1,7%) hebben er weer zin in. Het Britse uitgeversconcern Pearson (-17,0%) gaat door een winstwaarschuwing echter onderuit. IMCD (+2,0%) krabbelt aardig op. Het bedrijf kwam anderhalve maand geleden met beroerde cijfers op de proppen en is daar nog niet helemaal van hersteld.

(+2,0%) krabbelt aardig op. Het bedrijf kwam anderhalve maand geleden met beroerde cijfers op de proppen en is daar nog niet helemaal van hersteld. Het is niet de eerste keer dat ASML (+1,7%) de AEX omhoog trekt. Na Royal Dutch Shell (+1,2%) is de chipgigant het zwaarst wegende fonds binnen de hoofdindex.

(+1,7%) de AEX omhoog trekt. Na (+1,2%) is de chipgigant het zwaarst wegende fonds binnen de hoofdindex. Eindelijk goed nieuws voor AMG (+6,5%). De metalenspecialist sluit een belangrijke deal met Glencore. De analisten van ING zijn hierover zeer enthousiast en handhaven het koopadvies met koersdoel €37. Dat impliceert een upside van ruim 60%.

(+6,5%). De metalenspecialist sluit een belangrijke deal met Glencore. De analisten van ING zijn hierover zeer enthousiast en handhaven het koopadvies met koersdoel €37. Dat impliceert een upside van ruim 60%. Wie de koers van Altice (-1,9%) kan voorspellen, is binnen no time miljonair.

(-1,9%) kan voorspellen, is binnen no time miljonair. Op een laag volume ligt Basic-Fit (+1,9%) er aardig bij.

(+1,9%) er aardig bij. BAM (-0,8%) lijkt alleen maar te kunnen dalen. Heijmans (+0,1%) en VolkerWessels (+0,4%) daarentegen houden wel het hoofd boven water. Het adviesrapport van de Commissie-Remkes wordt dus lauwtjes ontvangen.

Sif (-3,5%) is dit jaar ook nog geen uitblinker. Toch kwam het bedrijf dit jaar af en toe met goede berichten langs. De IEX Beleggersdesk is daarom redelijk optimistisch gestemd over de funderingsspecialist.

