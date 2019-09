Te vroeg om welke conclusie dan ook te trekken, maar goed is zoiets nooit op de beurs. Volgens FD gaat het om het niet melden van ongebruikelijke transacties. Boetevrees, om het beestje maar bij de naam te noemen, zorgt doorgaans niet voor premies in de koers...

Het is ook het enige echte nieuws vandaag, samen met dat het verreweg beste aandeel van het Damrak dit jaar - Altice - 200 miljoen gewone aandelen A wil skippen. Verder zijn er geen cijfers, er is ook nog geen analistenadvies en u moet het ermee doe dat CFO Joost de Vries van Lucas Bols vertrekt.

Marktbreed stelt het allemaal niet veel voor nu, na herstel op Wall Street gisteren. Handelsoorloghoop? Intussen klaagt zo'n beetje iedereen over de Amerikaanse president Donald Trump met zijn eeuwige handelsoorlogopmerkingen, maar de koersen reageren er nog steeds op. Zien of het eens niet meer werkt.

Verder is er nu eigenlijk geen input en de koersen blijven dicht bij huis. De dollar blijft sterk liggen. De Europese rentes stijgen een basispunt en de Amerikaanse zakken er drie. Verder oogt bitcoin weer spannend. En ja, AEX: wat denk je ervan? Neem je die jaartop 586,32 nog uit of niet?

Het zier er nu in ieder geval niet naar uit dat het voor vandaag is. Niet dat het moet, maar hoe langer doorbraak uitblijft, des te groter de kans op afstel.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:54 Altice wil aandelenkapitaal verminderen

07:54 Onderzoek naar ABN AMRO om witwassen

07:43 Ericsson zet 1 miljard apart om corruptiezaak

07:42 Financieel topman Bols vertrekt

07:39 Einde staking GM mogelijk in zicht

07:19 AMG sluit leveringsdeal met Glencore

07:10 Topman weg bij ASM Pacific Technologies

06:52 'KPN was bereid te praten over verkoop XS4ALL'

25 sep Nike straalt op groen Wall Street

25 sep Groene koersborden op Wall Street

25 sep PAI koopt weer plukje aandelen Wessanen

25 sep Fed klaar voor grotere ingreep geldmarkt

Analistenadvies is er nog niet. Shortsell doet het weer, maar na drie dagen offline is er nu een zo lange lijst, dat die niet is te screendumpen. Kijk zelf even, de bekende namen komen u weer tegemoet. De agenda dan met de zoveelste herziening BBP VS:

10:00 EU M3 geldhoeveelheid aug 5,0%

14:30 VS BBP Q2 2,0% QoQ

14:30 VS handelsbalans aug -$77,33mld

14:30 VS jobless claims 212K

16:00 VS voorlopige huizenverkopen aug 1,0%

En dan nog even dit

En weer eens een rechtszaak:

U.S. Justice Department to open Facebook antitrust investigation: source https://t.co/64Xe0dbefy pic.twitter.com/3MHrVXaElZ — Reuters Top News (@Reuters) September 26, 2019

Huh?

Exclusive: Oracle says investigators have asked it for information about Google https://t.co/i9zaXPFI3P pic.twitter.com/iJkMkf2EjU — Reuters Top News (@Reuters) September 26, 2019

Nog eentje:

Ericsson makes $1.2 billion provision to settle U.S. probes, flags third quarter hit https://t.co/bTGZ00XCto pic.twitter.com/jJ27rf3uv5 — Reuters Top News (@Reuters) September 26, 2019

Sportschool of techbedrijf?

Peloton raises $1.2 billion after IPO prices at top of range https://t.co/Bnmw0i50gm pic.twitter.com/8X6PVBF4aE — Reuters Top News (@Reuters) September 26, 2019

Wat een ding...

The first commercial flights from Beijing's new Daxing International airport take off https://t.co/p9D4jKbhbC pic.twitter.com/PSDEZKiZKS — Reuters Top News (@Reuters) September 26, 2019

Middelen...?

SoftBank likely to funnel $1 billion more into WeWork after delayed IPO: FT https://t.co/xQ9JOIhgQW pic.twitter.com/KSAodQ7Grw — Reuters Top News (@Reuters) September 26, 2019

:-)

France’s supermarkets are opening on the weekends without workers https://t.co/m6jnkvUYYd via @BW — Bloomberg (@business) September 26, 2019

Nog zo eentje:

McDonald's wants to know your order before you do https://t.co/Gp12fKcvPA pic.twitter.com/2Gw3YgtyeN — Bloomberg (@business) September 26, 2019

Ook nog wel een dingetje:

Brexit's $74 trillion battle over derivatives is heating up

https://t.co/JuX5vYrB1N pic.twitter.com/6Dfp02sJY6 — Bloomberg (@business) September 26, 2019

Voor themabeleggers?

Veganism is on the rise https://t.co/ljqoNlCqou — Bloomberg (@business) September 26, 2019

Deze nog, een bubbel is een bull market waar u niet in zit:

It's (very, very likely) not a bubble https://t.co/GCSatucTTS — Bloomberg (@business) September 26, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.