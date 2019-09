Vix. Zolang je vandaag boven de 15.20 sluit blijf ik positief over de vix. Ze hebben moeite om uit te breken op de middellange termijn trend op de daggrafieken. Goud en zilver. Dit is voor de meer risky ones onder ons. Het is fifty fifty. De Risk rewarders onder ons wacht op betere goud kansen. Lees lagere koersen. Ik heb daarom besloten om een kleine positie in goud te nemen als start positie.



Amerikaanse fondsen. Amerika lijkt heel veel op Europa. Beren daar timmeren aan de weg maar kunnen daar het initiatief tot nu toe niet tot zich nemen.



Het is daarom wachten op echte doorbraken. Zowel in de precious met als. Goud boven de $1.550. Duidelijk lagere beurskoersen maar niet intraday ook aan het slot en een vix die over het midden gaat steken. En die dag kan zelfs vandaag zijn.