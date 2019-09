TA: Trendbreuk

De aandelenbeurzen hebben gisteren een flinke stap terug moeten doen. De daling, die werd ingeleid door de lagere koersen op Wall Street van dinsdagavond, zorgt ervoor dat de herstelbeweging van de afgelopen weken is afgebroken.

De komende dagen zal moeten blijken hoe groot de verkoopdruk is en of de bulls de schade enigszins kunnen beperken. Na de forse stijging vanaf medio augustus is het niet meer dan normaal dat er even wat gas terug wordt genomen.

Uiteindelijk verwacht ik dat er de komende weken een hogere bodem gevormd wordt en er een nieuwe aanval op de weerstand kan worden ingezet.

Ik bekijk wat de meest logische niveaus zijn waar de Europese beurzen kunnen worden opgevangen.

AEX index stuit op verkoopdruk

De Nederlandse beurs heeft de steile opgaande fase vanaf medio augustus afgebroken en een correctie ingezet. De belangrijkste steun ligt nog altijd op de bodems van eerder dit jaar in de zone tussen 530 en 535. Ik verwacht echter dat de koers al ruim boven dit niveau weer zal worden opgevangen.

Het eerste vangnet ligt rond het koersgat van begin september. Tussen 564,96 en 566,06 ligt de eerste zone waar kopers weer in actie kunnen komen. Mocht dit niveau geen standhouden dan wacht rond 551 punten de volgende steun, gevormd door de oude top van eind augustus.

CAC 40 index draait omlaag

De Franse beurs heeft de opwaartse uitbraak boven de oude toppen van het afgelopen jaar niet kunnen vasthouden. Door de terugval onder de oude weerstand is de eerdere verbetering geneutraliseerd.

Nu ook de stijgende trend is afgebroken, heeft het technisch beeld verdere schade opgelopen. De eerste steun rond 5.555 punten heeft nog net standgehouden. Als deze steun alsnog breekt, kan een daling richting het koersgat van begin september rond 5.500 punten worden ingezet.

Hieronder ligt er nog steun op de top van eind augustus rond 5.444 punten. Om het gematigd positieve beeld voor de lange termijn intact te laten, dient de koers hierboven te blijven.

DAX index verliest terrein

De Duitse beurs is ruim voor het bereiken van de weerstand op nieuwe verkoopdruk gestuit. De DAX index heeft de afgelopen weken een dubbele top gevormd en draait omlaag.

Voor de Duitse beurs ligt de eerste serieuze steun op de toppen van augustus rond 11.850 punten. De index dient boven dit niveau een hogere koersbodem te vormen om verdere verzwakking te voorkomen