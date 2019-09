Slot: Dag van Trump

Het is een beursdag om snel te vergeten. Vanaf de eerste minuut ging de AEX (-0,3%) omlaag. Een absolute trigger is echter lastig aan te wijzen.

In het fondsenrondje liet ik al weten dat het overdreven is om deze matige dag volledig toe te schrijven aan het gedoe rondom Donald Trump. Uiteraard zorgt de start van de impeachmentprocedure voor nieuwe onzekerheid, maar het ligt niet voor de hand dat hij wordt afgezet.

Pas met een 2/3e meerderheid in de senaat moet Trump het veld ruimen. Geen gemakkelijke opgave voor de democraten, aangezien de republikeinen daar een kleine meerderheid hebben. Uiteraard zijn er een paar republikeinen helemaal klaar met de president, maar durf hem maar eens af te zetten.

De kans dat Trump de komende presidentsverkiezing wint, is simpelweg behoorlijk groot. Van een grote goksite krijgt u slechts €2,25 euro terug als u €1 op Trump inzet. Joe Biden heeft bijvoorbeeld een vier keer zo hoge quotering.

Voor het ego van de republikeinen is het wel zo prettig als één van hen de komende verkiezing wint. Met Trump als kandidaat komt die overwinning een stuk dichterbij. Dat maakt het heel waarschijnlijk dat ze hem blijven steunen. Anderzijds zijn de rollen omgedraaid als Trump in de peilingen terrein verliest.

Klein herstel

Met het herstel aan het einde van de handelsdag zou Trump overigens wel zomaar te maken kunnen hebben. De Amerikaanse president zei dat een handelsdeal met China sneller bewerkstelligd zou kunnen worden dan mensen denken.

Toch zal hij gehoopt hebben dat de beurzen wat feller zouden reageren, want van een extreme beweging omhoog is geen sprake.

Stocks hit session highs after Trump says China deal could happen sooner than some think https://t.co/9JaVe0SoCV pic.twitter.com/DU8osV5mtg — CNBC Now (@CNBCnow) September 25, 2019

Flow Traders valt tegen

Ondanks de volatiliteit de laatste paar dagen behoorlijk is opgelopen, weet Flow Traders (-0,3%) maar niet te herstellen. In de onderstaande grafiek ziet u dat de koers dit jaar niet vooruit te branden is.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

De vergelijkingsbasis is ook niet helemaal fair. Eind december was er veel onrust op de financiële markten en spoot de VIX omhoog. Op het hoogtepunt stond deze paniekgraadmeter op 23,9 punten. Een behoorlijk hoog niveau, maar nog niet zo krankzinnig als de 70 punten die er in oktober 2008 op het bord stond.

Vanaf de tweede week dit jaar ebde de recessie-angst weg en dan is de gouden periode voor Flow Traders voorbij. Hoewel, het handelshuis verdient nog altijd iedere dag geld. Daarom hebben beleggers dit jaar al €1,35 per aandeel aan dividend mogen bijschrijven. Kortom, Flow Traders blijft gewoon een mooi aandeel die wat bescherming biedt tegen slechtere tijden op de beurs.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier lopen in een brede lijn op. Met name de Amerikaanse rente krijgt een flinke boost (+6 basispunten). Toch kunnen de Grieken nog altijd lenen tegen een lager rentepercentage.

Brede markt

De AEX daalt 0,3% en daarmee presteren we beduidend beter dan de Duitsers (-0,6%) en Fransen (-0,7%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 7,5% omhoog en noteert 15,6 punten.

Wall Street kiest de goede richting. Met name de Dow Jones (+0,6%) heeft de vaart erin.

De euro zakt 0,7% en noteert 1,095 ten opzichte van de dollar.



Goud (-1,1%) heeft een off day.

Olie: WTI (-1,6%) en Brent (-1,5%) zijn vrijwel op het niveau beland van voor de aanslag op twee belangrijke Saudische olieplatforms.

Bitcoin (-4,3%) gaat aan puin.

Het Damrak

ArcelorMittal (+2,7%) maakt de draai van de dag. Als er maar één goede headline langskomt omtrent het handelsconflict, dan kan het hard gaan.

(+2,7%) maakt de draai van de dag. Als er maar één goede headline langskomt omtrent het handelsconflict, dan kan het hard gaan. Galapagos (-0,8%) begint een nieuwe fase-1 studie naar psoriasis. Het bedrijf is inmiddels zo groot dat dit soort berichten de koers nauwelijks meer beïnvloeden.

(-0,8%) begint een nieuwe fase-1 studie naar psoriasis. Het bedrijf is inmiddels zo groot dat dit soort berichten de koers nauwelijks meer beïnvloeden. Goed om te zien dat ING (+0,4%) knap herstelt. Op het dieptepunt stond er even €9,15 op het bord.

(+0,4%) knap herstelt. Op het dieptepunt stond er even €9,15 op het bord. Vrijwel alle winkelvastgoedaandelen liggen er goed bij. Grootste uitschieter is Unibail Rodamco met een plus van 1,0%.

met een plus van 1,0%. BAM (-1,7%), Heijmans (-1,2%) en VolkerWessels (-0,8%) gingen gebroederlijk omlaag. Zojuist presenteerde de Commissie Remkes de aanbevelingen. Hier leest u er alvast meer over.

(-1,7%), (-1,2%) en (-0,8%) gingen gebroederlijk omlaag. Zojuist presenteerde de Commissie Remkes de aanbevelingen. Hier leest u er alvast meer over. Wat is er in hemelsnaam met Fagron (-4,0%) aan de hand? Het aandeel daalt fors op een redelijk hoog volume.

(-4,0%) aan de hand? Het aandeel daalt fors op een redelijk hoog volume. Daarentegen heeft Altice (+1,8%) er zin in. Fresh new highs!

(+1,8%) er zin in. Fresh new highs! TomTom (-2,3%) zakt sinds de investeerdersdag helemaal weg.

(-2,3%) zakt sinds de investeerdersdag helemaal weg. Sif (-1,8%) heeft last van een adviesverlaging van ABN Amro.

Adviezen

Galapagos: handhaven op €195 en kopen - KBC

KPN: naar €3,10 van €3 en kopen - Barclays

Sif: naar houden van kopen - ABN Amro

