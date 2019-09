2019 is verloren jaar en we weten wie de veroorzaker is.



Een jaar lang, diplomacy, onderhandelingen vonden niet plaats om grootste economische dictator van deze eeuw tegen te houden.



Het getuigt maar weer, dat regeringsleiders gekozen door het volk, niet de kennis en kundigheid hebben om 1 land te dwingen om aan de onderhandelingstafel te komen gaan zitten.



1 land kan de wereld economie om zeep helpen.

1 land kan de wereld afspraken op gebied van klimaat, handelsakkoord, nuclaire afspraken om zeep helpen.

1 land kan rest van de wereld in een wurg greep houden, zonder dat men er iets aan kan doen.



21e eeuw en regerings leiders kunnen niet meer samenwerken en laten het systeem in duigen vallen.



Er wordt niet eens geevalueerd over datgene wat er gaande is, maar aandacht gaat naar "national security" en dan is alles toegestaan.



Niet of het terecht is of bewezen.

Aantijgingen zijn voldoende en je kunt een ander land de oorlog (economisch) verklaren.



Niemand die er iets aan kan doen.

Als Amerika Nederland beticht van drugs land en we worden geboycot door Amerika en andere landen worden verplicht om geen zaken te doen met NL vanwege USA sancties, dan pas gaan wij huilen.



Amerika is een gevaar voor de wereld, maar ze zijn slim genoeg om een ander de schuld te geven.



Nee,... de wereld zou beter verlost zijn van Trump en dat er een echte leader aan het hoofd staat die wil samenwerken en noodzakelijk vindt dat er welvaart, zorg, beter klimaat komt voor de inwoners.



2019 is ramp jaar en ook komende 4 jaar met Trump.



Leve de economische vooruitzichten waar landen gechanteerd worden door 1 land.