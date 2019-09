De stieren zijn vandaag nergens te bekennen. In de loop van de ochtend zakt de AEX (-1,3%) steeds verder weg. Ook de Duitsers (-1,0%) en Fransen (-1,4%) geven behoorlijk wat terrein prijs.

Het is onze taak om te zoeken naar oorzaken. Het is gemakkelijk om de start van de impeachmentprocedure tegen Donald Trump aan te wijzen. Toch is het de vraag of dit de trigger is voor deze koersdaling. De kans dat de Amerikaanse President wordt afgezet is namelijk bijzonder klein.

Zowel het Huis van Afgevaardigden als senaat moeten hier beide mee instemmen en aangezien de Republikeinen de meerderheid hebben in de Senaat, lijkt deze poging tot impeachment kansloos. Waarschijnlijk zijn het gewoon de beroerde inkoopmanagersindices van maandag die door etteren.

Daar komt bij dat de AEX in september ruim tien punten is opgelopen. En dan hebben we deze daling zelfs meegerekend. Kortom, we zijn wat aan het corrigeren en daar is eerlijk gezegd niets mis mee.

PostNL -3,5%

De klappen zijn het grootst binnen de AMX. Alle middelgrote fondsen koersen dik in het rood. Met name PostNL (-3,5%) wordt in de kliko gegooid. Het kabinet heeft nog steeds geen duidelijkheid gegeven of de post- en pakketbezorger concurrent Sandd mag overnemen.

Gisteren lag het aandeel er ook slecht bij en misschien kwam dat door het besluit van de rechter dat Amsterdam de ja/ja-sticker mag invoeren. Mensen die reclamedrukwerk willen ontvangen, moeten dit in Amsterdam dus zelf aangeven middels deze sticker.

Mensen die te lui zijn om dit te doen, krijgen dus geen reclamefolders op de deurmat. Aangezien wij Nederlanders nogal laks zijn, is het de verwachting dat er steeds minder folders worden bezorgd. Daar hebben de postbezorgers dan weer last van.

Een extreme impact op de resultaten van PostNL zal het waarschijnlijk niet hebben, maar het helpt in ieder geval niet mee. De IEX Beleggersdesk blijft echter positief over het aandeel.

Brede markt

De AEX gaat 1,3% omlaag en daarmee presteren we in lijn met de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 12,4% en noteert 16,3 punten.

De Amerikaanse futures koersen zo'n 0,1% in het rood.

De euro zakt 0,2% en noteert 1,100 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,46%) en Duitse (-0,61%) rente dalen een basispuntje.

Goud (-0,0%) weet nog even geen richting te kiezen.

Olie: WTI (-1,3%) en Brent (-1,6%) staan al bijna op het niveau van voor de aanval op de twee olieplatforms in Saudi Arabië.

Bitcoin (-4,0%) krijgt een flinke optater. Binnen 24 uur is er bijna $2.000 van de koers afgegaan.

Het Damrak

Defensieve havens zoals Ahold (+0,2%) en Unilever (-0,3%) houden de AEX nog enigszins op de been.

Winkelvastgoed blijft goed liggen. Unibail Rodamco (+0,4%) en Vastned (+0,1%) noteren zelfs bescheiden plussen.

Adviezen