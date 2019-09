Liveblog: Twee keer Trump

Update 17:05 uur: Er is post van de president II

Nog meer presidentiële input, het houdt niet op vandaag. U ziet de AEX ook oplopen.

Stocks hit session highs after Trump says China deal could happen sooner than some think https://t.co/9JaVe0SoCV pic.twitter.com/DU8osV5mtg — CNBC Now (@CNBCnow) September 25, 2019

Eén keer raden wie... Verbaast mij wel dat alle dikke (cylische) dalers in de AMX nog steeds knalrood kleuren.

"A China deal could come sooner than expected"



VS president laat vandaag nog meer van zich horen en markten draaien hier op. #AEX stijgt ongeveer van -1% naar -0,5%.



Op Damrak is #ArcelorMittal hét handelsoorlogaandeel en dat stijgt zo even 2% hierop. pic.twitter.com/4s7PQAMUPu — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 25, 2019

Update 16:25 uur: Er is post van de president I

Hoe zeg je hier zit geen woord Oekraïens tussen in het Oekraïens?

Dollartje trekt wat aan, verder zie ik niks op brede markt #Trumpeasement pic.twitter.com/urcQm0OUhk — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 25, 2019

Met politiek bemoeien wij ons niet tot amper hier op IEX - eerst die €1000 zien van premier Mark Rutte plús herbelegd dividend - maar het nieuws luidt als volgt:

Witte Huis bevestigt dat Trump Oekraïne om onderzoek naar Biden vroeg: https://t.co/UBmSetxilv — NU.nl (@NUnl) September 25, 2019

En hier de volledige transcriptie:

Trump asked the president of Ukraine to work with Giuliani and Barr to “look into” Biden, according to a rough transcript of a call between the 2 leaders.



Here's the transcript?? https://t.co/pjcsNd0u48 pic.twitter.com/vnz9vrMn9S — Bloomberg TicToc (@tictoc) September 25, 2019

Nog één ding hierover, maak u hierover niet zo druk, als belegger. Als u het niet van mij aanneemt, neem dan Warren Buffett. Die heeft regelmatig gezegd dat hij democraat is en stemt, maar dat het hem als belegger niets kan schelen wie er in het Witte Huis zit. Bedrijven verdienen het geld en niet de politiek, vandaar.

Wacht even, noemde ik daar die beruchte €1000 van onze premier? Die is inmiddels verdubbeld. Hij deed de belofte op 22 augustus 2012. Check :-)

Update 15:10 uur: Kwantumdoorbraak?

Het nieuws is al een paar dagen oud, maar sijpelt nu pas door. Is dit echt de doorbraak?

Google claims to have built the first quantum computer that can carry out calculations beyond the ability of today’s most powerful supercomputers, a landmark moment that has been hotly anticipated by researchers. https://t.co/JYoRuiGcLG — Financial Times (@FinancialTimes) September 20, 2019

Geen verstand van, ik vaar op externe deskundigheid hierover. Tweakers schrijft:

Ik heb even verder zitten googlen en dit kom ik in een oude Q&A tegen. Op maat voor ons beleggers en handelaren gesneden, zal ik maar zeggen. U ziet ook meteen de voordelen van die technologie: onze hele industrie gaat dan pas écht lange, ingewikkelde en uitgebreide data-analyses maken.

Zal allemaal wel, maar moet ik nu Google (Alphabet dus) kopen of niet, hoor ik nu al dwingend vragen. Geen idee. Als dit echt een doorbraak is, ontstaat er weer eindeloze beleggersfantasie, komen nieuwe bedrijven op en verdwijnen oude. Zie de internet- en dotcomrevolutie van de afgelopen 25 jaar.

Wie tipte u in 1995 Amazon, Alphabet, Facebook en Netflix, om misschien de grootste winnaars te noemen? Niemand, die bedrijven ontstonden toen net, of nog niet eens. Van Netscape, Geocities, AltaVista, ofwel de spelers van het eerste uur heeft anno nu helemaal niemand meer gehoord.

Of u houdt gewoon Apple en Microsoft aan. Die rollen overal tussendoor en betalen nog dividend ook.

Update 13:40 uur: Fusie gaat in rook op

We hoeven verder geen sigarendoosberekeningen meer te maken, het feest gaat niet door. Het is nog even wachten op de redenen.

Fusie #Altria (-0,4%) en #PhilipMorris (+5,5%) gaat niet door en eerste scherpt meteen guidance aan pic.twitter.com/qWjwDPMsHx — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 25, 2019

Philips Morris kent nog maar een jaar of tien een eigen notering. Altria is echter hét schoolvoorbeeld van een aandeel met een slecht verhaal (roken dus), waar niemand mee durft te lopen pronken (duurzaam et cetera), affaires door de jaren heen (miljarden aan schadeclaims) én dan toch een húúúge outperformance.

Kijk Altria maar eens, dit is nog zonder herbelegd dividend (die data heb ik helaas maar heel kort voor de Nasdaq 100), want dan is het verschil helemaal groot.

Niettemin is dit sprookje het laatste jaar wel even over voor beide aandelen. Hier Ome Philip.

Hier Altria, dat ligt echt slecht.

Ah, toch. Dat alternatieve roken plus schandaal is de boosdoener, ofwel Altriadochter Juul.

Phillip Morris and Altria's tobacco mega-merger goes up in smoke as Juul struggles with vaping backlash https://t.co/vbbw7SUcix — Business Insider (@businessinsider) September 25, 2019

Update 11:45 uur: Stamppot sushi

Omdat iedereen met z'n hoofd al bij de lunch is. Hoi Takeaway, was jij dit toevallig? Lach erom, maar dit zijn dingen waarmee je je als maatlijdbezorger kan onderscheiden: met service en kwaliteit. Hoe los je dit op? Of niet.

Allemaal leuk en aardig. pic.twitter.com/GOHr4K8Okx — Sylvia Witteman (@sylviawitteman) September 24, 2019

Update 10:30 uur: Danske Bank

Er werd inderdaad al gevreesd. Dit is een meer dan serieuze witwaszaak... Op de fonkelnieuwe zwartgeldafdelingen van ABN Amro, ING en Rabobank is dit nu vast hèt gespreksonderwerp.

BREAKING: The Danske Bank executive at the center of a $220 billion money-laundering scandal has been found dead https://t.co/MosPZR6rxq pic.twitter.com/kWsKKdRFPJ — Bloomberg (@business) September 25, 2019

Update 10:00 uur: PostNL

Bijna alles rood nu. Drie aandelen in de AEX die nog net groen kleuren, in de AMX daalt echt alles en de AScX kent alleen vier nulnullers.

Typische risk-off-beursdag weer. De indices dalen, de defensieve aandelen hebben nog het minst natte voeten en de cyclicals moeten watertrappelen. Vooral technologie ligt slecht. In Frankfort is het nog wachten op de eerste koers van IT-bedrijf TeamViewer, dat voor ruim €5 miljard naar de beurs moet. Of het lukt?

Op het Damrak springt bij mij daler PostNL in het oog. Er is geen nieuws, maar kijk eens naar de grafiek. Misschien een ideetje? Onwillekeurig trek ik met mijn ogen een lijntje onder die bodems van de afgelopen tijd en... wie durft? Ik doel hierbij op handelen voor een ritje in wat misschien een trading range is.

Update 09:30 uur: Bouwers

Het zal uw bedrijf maar zijn. De principes van de een zijn het risico voor de ander, zal ik maar zeggen.

Bouwbedrijven dreigen binnen drie maanden om te vallen, als er niet snel een oplossing komt voor de stikstofproblematiek, zegt voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland. https://t.co/6HKO9Lx28J — De Telegraaf (@telegraaf) September 25, 2019

Intussen zijn er om deze reden al wat aanpassingen van de analisten geweest. Wellicht krijgen we bij de Q3-updates van onze bouwers meer te horen over hoe en wat en vooral wat de schade is. Liever niet, of ze moeten al eerder van zich laten horen.... en dan begrijpt u wel wat ik daarmee bedoel.

Pak ik de grafieken er nog even bij en die zijn ook niet om vrolijk van te worden. U hoeft zich niet te haasten als u ze op uw watchlist hebt staan, dunkt me. BAM staat er echt beroerd voor - behalve stikstof spelen hier nog meer dingetjes - en staat op de laagste koers sinds begin 2015.

Heijmans gaat helemaal nergens naartoe, of het moet ook lager zijn:

VolkerWessels is net aan het bijkomen van weer een tikkie en ook hier is het allesbehalve een zinderend plaatje.

Bouwers, er is altijd wel wat, heb ik in mijn beursleven geleerd. Die stikstofaffaire is wat dat betreft denk ik typisch. Zo maar weer een risico dat zomaar uit de lucht komt vallen. Dit kan niemand van tevoren bedenken.

Update 09:15 uur: Advies

TomTom krijgt en verhoging en u weet nu waarom Sif dik lager staat.

KPN: naar €3,10 van €3 - Barclays

TomTom: naar buy van hold - Kepler Cheuvreux

Sif: naar hold van buy - ABN Amro

Intussen bereiken mij geluiden dat het advies voor Tom niet klopt - geen wijziging. Dit is echter wat Reuters meldt en waarop het (nog) niet is teruggekomen:

25 Sep - 09:16:41 [RTRS] - TOMTOM NV TOM2.AS: KEPLER CHEUVREUX RAISES TO BUY FROM HOLD