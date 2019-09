Update 10:30 uur: Danske Bank

Er werd inderdaad al gevreesd. Dit is een meer dan serieuze witwaszaak... Op de fonkelnieuwe zwart geld afdelingen van ABN Amro, ING en Rabobank is dit nu vast het gespreksonderwerp.

BREAKING: The Danske Bank executive at the center of a $220 billion money-laundering scandal has been found dead https://t.co/MosPZR6rxq pic.twitter.com/kWsKKdRFPJ — Bloomberg (@business) September 25, 2019

Update 10:00 uur: PostNL

Bijna alles rood nu. Drie aandelen inde AEX die nog net groen kleuren, in de AMX daalt echt alles en de AScX kent alleen vier nulnullers.

Typische risk-off beursdag weer. De indices dalen, de defensieve aandelen hebben nog het minst natte voeten en de cyclicals moeten watertrappelen. Vooral technologie ligt slecht. In Frankfort is het nog wachten op de eerste koers van IT-bedrijf TeamViewer, dat voor ruim €5 miljard naar de beurs moet. Of het lukt?

Op het Damrak springt bij mij daler PostNL in het oog. Er is geen nieuws, maar kijk eens naar de grafiek. Misschien een ideetje? Onwillekeurig trek ik met mijn ogen een lijntje onder die bodems van de afgelopen tijd en... wie durft? Ik doel hierbij op handelen voor een ritje in wat misschien een trading range is.

Update 09:30 uur: Bouwers

Het zal uw bedrijf maar zijn. De principes van de één zijn het risico voor de ander, zal ik maar zeggen.

Bouwbedrijven dreigen binnen drie maanden om te vallen, als er niet snel een oplossing komt voor de stikstofproblematiek, zegt voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland. https://t.co/6HKO9Lx28J — De Telegraaf (@telegraaf) September 25, 2019

Intussen zijn er om deze reden al wat aanpassingen van de analisten geweest. Wellicht krijgen we bij de Q3-updates van onze bouwers meer te horen hoe en wat en vooral wat de schade is. Liever niet, of ze moeten al eerder van zich laten horen.... en dan begrijpt u wel wat ik daarmee bedoel.

Pak ik de grafieken er nog even bij en die zijn ook niet om vrolijk van te worden. U hoeft u niet te haasten als u ze op uw watchlist hebt staan, dunkt me. BAM staat er echt beroerd voor - behalve stikstof spelen hier nog meer dingetjes - en staat op de laagste koers sinds begin 2015.

Heijmans gaat helemaal nergens naar toe, of het moet ook lager zijn:

VolkerWessels is net aan het bijkomen van weer een tikkie en ook hier is het allesbehalve een zinderend plaatje.

Bouwers, er is altijd wel wat, heb ik mijn beursleven geleerd. Die stikstofaffaire is wat dat betreft denk ik typisch. Zo maar weer een risico die zo maar uit de lucht komt vallen. Dit kan niemand van tevoren bedenken.

Update 09:15 uur: Advies

TomTom krijgt en verhoging en u weet nu waarom Sif dik lager staat.