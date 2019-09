Nog maar net bekomen van weer een nieuwe, hilarische brexit-aflevering en we zijn al weer door.

Kan er ook nog wel bij. Ik heb geen idee hoeveel kans dit maakt en hoe lang dit gaat duren, maar zorgt wel wel voor extra onrust op markten.

House launches Trump impeachment inquiry. More here: https://t.co/NuYC118Cgf pic.twitter.com/bF1GaMaGp2 — Reuters Top News (@Reuters) September 25, 2019

Het is wellicht mede de reden dat Wall Street gisteren erg slecht lag - onze futures openen dan ook lager - maar intussen is er pril herstel. Er waren echter geen spikes in de grafieken op dit nieuws, nergens shock & awe te zien. Terwijl ik dit stukje zit te tikken stijgt de dollar weer tot onder 1,10.

Galapagos begint een Fase 1-studie met GLPG3970 (wie kent het niet?) en Barclays verhoogt het koersdoel van KPN met een duppie; meer nieuws is er niet bij ons. Wel was er gisteravond nog even dit, bitcoin daalde tot wel 17%. Wordt wat als eventueel bij negatieve spaarrente spaarders hierheen verkassen?

Onvermijdelijk uiteindelijk? WeWork CEO Adam Neumann is afgetreden - maar zit nog met vele tentakels in het bedrijf - en wordt opgevolgd door een strak in het pak duo. Verder is er niet zoveel bijzonders en idem voor de koersen. De Amerikaanse rente stijgt twee basispunten en de Duitse ligt vlak.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:41 'China wil meer varkensvlees uit VS kopen'

07:15 Pelosi stelt onderzoek naar afzetting Trump in

24 sep Wall Street lager door handelspessimisme

24 sep Galapagos begint klinische test met GLPG3970

24 sep Harley-Davidson investeert in snellere groei

24 sep 'Saudi's: groter deel Aramco naar beurs'

24 sep Trump publiceert woensdag gesprek met Zelenski

24 sep Fusie Sprint/T-Mobile in zwaar weer na fraude

24 sep Trump praat Wall Street in de min

24 sep Weer extra aandelen Wessanen voor consortium

24 sep New Sources Energy past boekjaar aan

Analistenadvies luidt als volgt en weer geen shorts? Ik vraag Shortsell al hoe het zit. KPN dus:

KPN: naar €3,10 van €3 - Barclays

De agenda is wel eens dikker geweest:

16:00 VS verkoop nieuwe huizen aug 3,9% YoY

16:30 VS wekelijkse olievoorraden

En dan nog even dit

Ja, Adam Neumann is gedist:

WeWork gets two new CEOs:



“This is Artie. He’s the adult in the room” https://t.co/3ODAeW8pLZ — Bloomberg (@business) September 25, 2019

Het woord vliegschaamte komt u in dit bericht niet tegen:

China's Xi declares new $63-billion Beijing airport is formally open https://t.co/4BShJ8f1st pic.twitter.com/CaIdhR0OXG — Reuters Top News (@Reuters) September 25, 2019

Wat een bedrijf:

Alibaba unveils self-developed AI chip for cloud computing division https://t.co/Drctdx6Qkm pic.twitter.com/5NDuxzcCDx — Reuters Top News (@Reuters) September 25, 2019

Verrassend:

U.S. lawmakers propose $1 billion fund to replace Huawei equipment https://t.co/6wRwfTppYu pic.twitter.com/evk9zASaaV — Reuters Top News (@Reuters) September 25, 2019

Ook nog:

Huawei CFO fighting U.S. extradition says her rights were violated https://t.co/uG1Mc9XgRV pic.twitter.com/4613N3tzh9 — Reuters Top News (@Reuters) September 25, 2019

En Prosus dan? Enfin, beursgang:

Germany's TeamViewer makes year's top European IPO at 5.25 billion euros https://t.co/Q4bgYXVsan pic.twitter.com/3YrAL5RzcV — Reuters Top News (@Reuters) September 25, 2019

Als iedereen iets vindt, dan wordt Mr. Market toch altijd dwars?

Woeful. BAD. Shocking.



That’s how investors and strategists described Europe’s latest economic data, leaving them fearing the worst and betting the bond rally has further to run https://t.co/LNXaphZ0mw pic.twitter.com/l8R6101aFo — Bloomberg (@business) September 25, 2019

Of u voor of tegen bent, er moeten toch ook positieve effecten zijn?

Central bankers are increasingly worried that climate change could sow the seeds of the next financial crisis https://t.co/cjPU6t2DWr #CoveringClimateNow pic.twitter.com/32LAx701Cy — Bloomberg (@business) September 25, 2019

Tot slot nog maar even dit:

