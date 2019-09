TA: Geld blijft richting aandelen stromen

Het sterke omzetprofiel van de Nederlandse beurs signaleert de instroom van nieuw vers kapitaal. Dit duidt op enthousiasme onder beleggers.

Vandaag in mijn column leg ik de nadruk op de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs. Deze keer ook met een uitgebreide uitleg hoe de moneyflow tot stand komt en wordt berekend.

Helemaal onderaan deze column een voorbeeld van een zwakke moneyflow (Akzo) en een voorbeeld van de sterke moneyflow (ASMI).

Stijgende moneyflow

Op de onderstaande twee grafieken is goed te zien dat de stijging, waar de AEX (eerste grafiek) zich sinds medio augustus in bevindt, werd begeleid door een stijgende moneyflow (tweede grafiek). Dit suggereert dat de stijging van de AEX is vergezeld door hoge omzetten. Er blijft dus vers geld richting aandelen stromen.

Omdat de moneyflow indicator door haar toppen van juni en juli is gebroken, signaleert dit een hoge mate van enthousiasme onder beleggers.







Kracht van een trend

Wie het over technische analyse heeft, denkt aan trends en koerspatronen. Doorgaans probeer ik in deze column de richting en de kracht van de trend van de AEX-index op te maken.



Maar het is zeker net zo belangrijk om naar het volumeverloop te kijken, dat de stijging of daling van een aandeel begeleidt. De vuistregel is dat een trend sterker wordt naarmate de omzetten tijdens die trend toenemen.

Een stijgende trend met hoge omzetten wordt betrouwbaarder verondersteld dan een trend met dalende omzetten. Hetzelfde geldt voor een dalende trend.

Omdat het lastig is om de dagelijkse omzetten en volumes van een aandeel af te zetten tegen de trend, volgen wij de moneyflow, ook wel geldstroom genoemd.

Het is de laatste weken opvallend dat de geldstroom van de Nederlandse beurs zich bijzonder krachtig ontwikkelt, met voortdurend nieuwe hoogtepunten. Hoewel de AEX nog niet door haar oude top van 586,32 punten (gevormd op 25 juli) is gebroken, is de moneyflow wel doorgebroken. Dat duidt erop dat er veel nieuw geld naar de beurs toestroomt.

Uitbraak

We gebruiken deze indicator ter controle van het technische beeld van de AEX. Omdat een eventuele stijging van de AEX boven de weerstand van 586,32 punten (gevormd op 25 juli), begeleid wordt door een sterke moneyflow, komen de seinen voor de Nederlandse beurs op groen te staan.

De moneyflow

De moneyflow is de indicator die de verborgen koopkracht of verkoopdruk kan blootleggen. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop van een aandeel of index. Zo geeft de Moneyflow Indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer.

Geldstroom

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville, On Balance Volume genoemd, in zijn boek New Key to Stock Market Profits. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken is direct afgeleid van de On Balance Volume van Granville.



In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag van de AEX cumulatief verwerkt:

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal.

Een dalende moneyflow geeft aan dat er juist geld aan de markt wordt onttrokken.

Een zijwaarts tenderende moneyflow signaleert dat de geldstromen in evenwicht zijn.

De huidige moneyflow maakt nieuwe hoogtepunten (=geldstromen zijn zeer sterk). Daarom houden we nu het volumeverloop in de gaten, want dat signaleert dat het slimme geld actief blijft en voorspelt dat de AEX door haar voorgaande toppen kan breken.

Berekening van de moneyflow

Deze indicator geeft dus het volumeverloop weer. Het volume van een positieve dag (indien de koers hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld. Bij een negatieve dag (indien de koers lager sluit dan de dag ervoor) wordt dit van de waarde afgehaald.

Sterke geldstroom ASMI

De moneyflow van ASMI geeft aan dat er nieuw geld de markt binnenkomt. Dit bevestigt de opwaartse trend van het aandeel. Zolang de steun rond 77,44 euro (de bodem van 10 september) standhoudt, mag het aandeel in portefeuille gehouden worden.







Zwakke geldstroom Akzo

De moneyflow van Akzo is neerwaarts gericht. Dat wijst op onttrekking van kapitaal uit de markt. Deze zwakke moneyflow geeft aan dat een eventuele daling onder de steun van 79,92 euro (de bodem van 15 augustus) het technische beeld van Akzo Nobel zou verzwakken.

Na een doorbraak onder de steun van 79,92 euro wordt 73,14 het volgende neerwaartse koersdoel.