Slot: TomTom onderuit

De AEX (+0,0%) is de gehele dag dicht bij huis gebleven. Met dank aan Unilever (+0,6%) en Relx (+0,8%) persen we er in Amsterdam nog een kleine plus uit.

Eerlijk gezegd hadden handelaren een dagje vrij mogen nemen. De volumes zijn laag en de bewegingen uitermate beperkt. Toch kwamen er nog een paar interessante macro's langs. Het begon om 10.00 uur met de IFO geschaftsklima, die het vertrouwen van ondernemers weergeeft in de Duitse economie.

Deze viel weliswaar licht mee, maar noteert zwaar negatief. In het fondsenrondje laat ik zien dat de IFO-index een aardige indicator is om het instapmoment op de aandelenmarkt te bepalen. Verder bleek vanmiddag dat de Amerikaanse consument er ook minder zin in heeft.

Toch trekken de markten zich er allemaal niets van aan. Door de lage rentes zijn er op dit moment weinig alternatieven om uw geld in te stoppen. Goud en bitcoin betalen geen dividend en op de obligatiemarkt moet u helemaal niet zijn. Als u slechts 0,8% ontvangt van de Italiaanse overheid op tienjaars staatspapier, dan weet u dat het bijzondere tijden zijn.

TomTom onderuit

Heeft ceo Harold Gordijn iets verkeerds gezegd op de investeerdersdag van TomTom (-2,8%)? Vanochtend ging het aandeel van de navigatiespecialist nog gewoon 1% omhoog. Het bericht dat het bedrijf de mogelijkheden bekijkt om een nieuw aandeleninkoopprogramma op te starten, deed de koers even goed.

Daarna ging het snel bergafwaarts. Misschien zijn de verwachtingen over de investeerdersdag te hoog gespannen geweest. Echter, moeten we deze daling ook weer niet overdrijven. Dit jaar koerst TomTom bijna 35% hoger en vorig jaar steeg het aandeel tegen de markt in.

Op lange termijn ziet het beeld er iets minder prettig uit. Nu maar hopen dat u in het verleden niet op €50 instapte en sindsdien bent gaan middelen.



Rentes

Geen extreme bewegingen in renteland, al zakt de Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier met vier basispunten. De spread ten opzichte van de Nederlandse rente bedraagt ruim 2,1%.

Brede markt

De AEX stijgt 0,03% en daarmee presteren we iets beter dan de Duitsers (-0,3%) en Fransen (-0,1%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 1,9% omhoog en noteert 14,5 punten.

Wall Street kiest de verkeerde richting. De Dow Jones (-0,1%)en S&P500 (-0,2%) houden de schade het meest beperkt. De Nasdaq (-0,8%) valt beduidend verder terug.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,100 ten opzichte van de dollar.



Goud (+0,3%) kruipt wat omhoog.

Olie: WTI (-1,6%) en Brent (-1,7%) zakken in de loop van de middag steeds verder weg.

Bitcoin (-2,0%) verliest de $10.000-barrière uit het oog .

Het Damrak

ArcelorMittal (-1,8%) krijgt een koersdoelverlaging voor de kiezen van Jefferies. Het aandeel gaat naar €20 van €24 en het advies blijft kopen. Op dit moment staat er een koers van €12,78 op het bord, wat betekent dat er een upside is van 56%. Nu moeten de verwachtingen nog even uitkomen. Dat laatste is vaak een probleem.

Galapagos (-1,5%) kent ook een zwakke dag. Maar goed, dit aandeel heeft in de loop der jaren wat meer krediet opgebouwd.

ABN Amro (+0,4%) is vandaag ING (-1,3%) de baas. Kijken we over het gehele jaar dan zijn de rollen omgedraaid.

Philips (+1,2%) profiteert van een koersdoelverhoging van Deutsche Bank. Het aandeel wordt met €4 opgewaardeerd naar €49.

Altice (+5,1%) is het gevierde aandeel op het Damrak. Kredietbeoordelaar S&P is positiever geworden over de kabelaar. Het gaat dan met name over de herfinanciering van schulden tegen een lagere rente. Daarnaast is het aandeel boven een belangrijk technische weerstand gebroken.

Fugro (-3,0%) lijkt alleen maar te kunnen dalen.

Voor de aandeelhouders van Signify (-2,6%) is het ook een dag om snel te vergeten. De analisten van JPMorgan Cazenove handhaven het verkoopadvies met koersdoel €23,50.

De IEX Beleggersdesk publiceert binnenkort een interview met een belangrijke functionaris van SBM Offshore (-2,9%).

Pharming (-0,3%) heeft de ochtendwinst helaas niet weten vast te houden. Als u op deze link klikt, legt ceo Sijmen de Vries uit hoe het ervoor staat met het bedrijf.

Adviezen

ArcelorMittal: naar €20 van €24 en kopen - Jefferies

ING: naar €11,50 van €11,30 en kopen - Kepler Cheuvreux

Philips: naar €49 van €45 en kopen - Deutsche Bank

TomTom: naar €12 en kopen - ING

TomTom: naar €11 van €10 en houden - UBS

