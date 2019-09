Liveblog: ING en Ifo

Update 10:00: Ifo schafft es index?

Net als die andere Duitse vertrouwensindex - de ZEW van vorige week - ontluikt er weer iets van hoop in de bange Duitse harten. Dit is ook hard nodig na die mokerslag van een manufacturing PMI gisteren van 41 en nog een beetje.

BREAKING! #Germany's #ifo index rises to 94.6 in September, marginally above expectations but level remains subdued. pic.twitter.com/hk3YvoxR2X — jeroen blokland (@jsblokland) September 24, 2019

Update 09:30 uur: ING

Weer een verhoging voor ING en dat vind ik opvallend met die recessiedata van gisteren. Want banken zijn kwetsbaar in het geval dét. Het is het enige advies nog maar vandaag. Geniet er van, ondanks dat het maar een 1,77%-verhoging van twee duppies is. De analist heeft er vast het hele weekend van wakker gelegen.

ING: naar €11,50 van €11,30 (buy) - Kepler Cheuvreux

Weer een verhoging voor ING, hoezo? Kijk maar. De analisten worden hoe langer hoe bullisher, hoewel er ook sell bij is gekomen.