Liveblog: ING, Total, Shell en Ifo

Update 11:15: Star mag bucks houden

Of dit goed of slecht nieuws is, bepaalt u. De meningen hierover lopen nu eenmaal uiteen. Het is zeker nieuws, omdat er meer bedrijven in Nederland een brievenbus hebben, zeg maar.

Nederland wint zaak over belastingdeal met Starbucks: Toch geen staatssteun: https://t.co/pG9RQ7pFIH — NU.nl (@NUnl) September 24, 2019

Update 10:45: Duurzaam op z'n Totals

Total belooft de komende jaenr 5% à 6% dividendverhogingen per jaar. Als u vooral Royal Royal Dutch Shell, maar ook de andere olie-majors als perpetuals ziet, is dit misschien een (bijkomend) idee voor het risico-averse deel van uw cash.

Oliereus #Total is ook duurzaam bezig. Ziet de pre-dividend breakeven onder de $30 per vaatje. Dividend komende jaren met 6% omhoog. pic.twitter.com/MGr7qkkY0L — Nico A. Inberg (@NicoInberg) September 24, 2019

Als ik het goed zie en deze data kloppen verlaagde Total voor het laatst het dividend tijdens een van de oliecrises in de jaren zeventig. Dat werd ook ingeprijsd als ik die 25% dividendrendement zie van dat moment.

Update 10:00: Ifo schafft es index?

Net als die andere Duitse vertrouwensindex - de ZEW van vorige week - ontluikt er weer iets van hoop in de Duitse harten. Dat is ook hard nodig na die mokerslag van een manufacturing PMI gisteren van 41 en nog een beetje. Officieel heet het ding Ifo Geschäftsklima, wat een mooie naam. Daarom is het mijn favoriete macro.

Wat is de uwe? De Empire State Manufacturing Index is ook zo'n mooie naam (het is de New York Fed Index), net als - hele mond vol - het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan (belrondje naar 500 m/v). Of toch maar gewoon het Payroll Report, ook bekend als de Non-Farm Payrolls?

BREAKING! #Germany's #ifo index rises to 94.6 in September, marginally above expectations but level remains subdued. pic.twitter.com/hk3YvoxR2X — jeroen blokland (@jsblokland) September 24, 2019

Update 09:30 uur: ING

Weer een verhoging voor ING en dat vind ik opvallend met die recessiedata van gisteren. Want banken zijn kwetsbaar in het geval dát. Het is het enige advies nog maar vandaag. Geniet ervan, ondanks dat het maar een 1,77%-verhoging van twee duppies is. De analist heeft er vast het hele weekend van wakkergelegen.

ING: naar €11,50 van €11,30 (buy) - Kepler Cheuvreux

Weer een verhoging voor ING, hoezo? Kijk maar. De analisten worden hoe langer hoe bullisher, hoewel er ook Sell bij is gekomen.