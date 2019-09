Liveblog: Altice, Pharming, Tom2 en Tesla

Update 17:00 uur: Nihil Nio

Tesla -4,6%. Nio - misschien is Nihil nu een betere naam - gaat nat, omdat het bedrijf geen Q3 update kan leveren. Of zoiets. Dan weet u het wel.

Wow, $NIO -- the supposed Tesxla of China -- is getting totally killed. Down 26% just today and the long term chart is dismal https://t.co/gsb4FNsDYf pic.twitter.com/r01vI6IFCm — Joe Weisenthal (@TheStalwart) September 24, 2019

Update 16:50 uur: TomTom?

Expres. Ik heb nog niet op het forum gekeken, maar als ik de daggrafiek zie, dan is het eerste dat ik denk: bezit van de zaak is einde van het vermaak. U ook? Ik was aangenaam verrast vanochtend door die Capital Markets Update vanochtend van het bedrijf. U ziet de opening. De koers reageerde verheugd.

En toen niet meer. Typisch gevalletje dat de laatste twijfelaars het aandeel eindelijk oppikten? Waarna een aantal houders er juist uit gingen, omdat die update niet verrast, misschien zelfs wat tegenvalt, of in ieder geval niet voor meer fantasie zorgt, of op meer opwaartse potentie doet hopen.

Het is ook erg hard gegaan dit jaar en dan vooral sinds mei. Het aandeel wint tot dusverre 35% in 2019. Intussen heb ik al een beetje rondgesnuffeld en inderdaad, geen grote verrassingen, oordelen de analisten. Bezit van de zaak dus? Wel hoe langer hoe meer een mooie zaak, dunkt me.

Update 16:45 uur: Pharming spreekt

Voor de liefhebbers en die zijn er hier genoeg. Pharming CEO Sijmen de Vries praat u zelf bij.

Update 16:30 uur: Altice en de rente

Weer +5% vandaag en dit jaar al +171%. Altice is on fire. Wat de trigger vandaag is? Zeg het maar, want of het nou die aandeelhoudersvergadering in november is? Misschien is Altice dit jaar wel hét ECB-aandeel op het Damrak. Daarmee bedoel ik niet dat de naam van CEO Patrick Drahi nogal op die van de bankpresident lijkt.

Als er één bedrijf in Amsterdam is dat profiteert van de kelderende rentes, is het Altice. U weet het, het heeft een adembenemende schuld van €30 miljard. Maar ja, schuld is gratis anno nu en Altice wist en weet diverse leningen vele procenten goedkoper te herfinancieren. En dat levert een reversed double whammy op.

Want operationeel presteert het bedrijf ook steeds beter. Eerst even die schulden en hoeveel geld het bedrijf weet uit te sparen met die lagere rentes. Dit pik ik uit Nico's analyse van een week geleden:

Volgens eigen zeggen kan daarmee de rentelast verlaagd worden met uiteindelijk €700 miljoen per jaar. Snel rekensommetje: 5,7% van €30 miljard is €1,7 miljard. Bij een gemiddelde rente van 3,5% betaalt Altice nog maar iets meer dan €1 miljard. Omgeslagen over 1,2 miljard aandelen betekent die besparing uiteindelijk een extra winst per aandeel van €0,58.

Refinitiv meldt deze omzet- en winstverwachting, waar ook de vaart weer inzit. Nu valt het mes eens een keertje niet, maar snijdt het prettig aan twee kanten. Zo wordt risico nu ruim beloond bij Altice, maar het blijft torenhoog. Competitie, snel veranderde markten, recessiedreiging: u vult het rijtje zo in.

En ja, die schuld moet nog wel worden afbetaald.

Update 14:50 uur: Nog even over dat sparen en die rente

Ugh, onze minfin heeft gesproken.

Hoekstra: geen verbod op negatieve spaarrente.



Zo'n verbod is volgens de minister ook niet nodig, want banken zijn niet van plan een negatieve rente in te voeren. https://t.co/QcpnIULyH6 pic.twitter.com/qGZIXmLEFd — RTL Z (@RTLZ) September 24, 2019

Wat denkt u, gaat het ervan komen? Nog even van gisteravond:

hier is een onderzoek van https://t.co/rE3BgHjQm8 Maar als een bank de rente negatief maakt gaan de meesten over naar een bank met een positieve rente. Klantenverlies dus. pic.twitter.com/ZGd7idde7j — Nico A. Inberg (@NicoInberg) September 23, 2019

Ik geloof er niks van. Beetje stoer roepen tegen een enqûeteur dat u uw rekening opzegt, is iets anders dan het ook doen. Inderdaad Diede, iemand met één of een paar ton - een vermogensheerder vertelde me laatst over een klant met €1,6 miljoen (?!) op een spaarekening - holt niet zo snel weg.

30.000 mensen met €1.000 zullen niet echt het verschil maken. — Diede (@diedemink) September 23, 2019

Hamvraag is echter eerst of de banken overwegen de rente onder nul te zetten. Ik ben het met Nico eens, zie het niet zo snel gebeuren. Tenzij mogelijk een recessie de winst vol in de flank raakt. Enfin, denkt u dat er in heel de EU - of minimaal ook in Duitsland - negatieve rentes komen, dan zijn bitcoin en goud misschien...?

Banken hebben net wat ruimte gekregen van de ECB. Ik denk niet dat ze t durven invoeren. Zullen misschien wel kosten verhogen oid. Eerst jaartje aankijken denk Ik. — Nico A. Inberg (@NicoInberg) September 23, 2019

Update 14:30 uur: Hoe zit het eigenlijk met de winsten?

Op 16 oktober voorbeurs komt ASML met haar Q3's. Misschien moeten we dit maar als start van het nieuwe cijferseizoen nemen. Zeker als ik deze zeg maar vroegcyclische data van Jeroen zie.

Ik kan u helaas niet aan al te veel informatie van het nieuwe cijferseizoen helpen. FactSet heeft nog niets, maar in Datastream heb ik Refinitiv. Net als Jeroen neem ik de wereldindex maar dan niet met de huidige (trailing), maar verwachte omzet en winst per aandeel. Is de winstdip alweer geweest, beste analisten, of...?

Dat weten we wellicht over krap een maand als ASML doorkomt. Liever nog eerder, dan kunnen we er misschien nog wat aan verdienen.

Deze nog, intussen in die andere vroegcyclische sector...

The EU steel industry paints a bleak picture of domestic market conditions, blaming tariff wars, the risk of a disorderly Brexit and global overcapacity https://t.co/SAHoHywdKM — Bloomberg (@business) September 24, 2019

Update 13:50 uur: CEO's en rijken rekenen op recessie

Corné, wat heb je hier? Als u goed naar dit plaatje en vooral die jaartallen (2009!) kijkt...

Omdat bedrijven eerder weten welke kant de economie opgaat dan consumenten. CEO vertrouwen vs consumentenvertrouwen. Als deze lijn laag is er een grotere kans op recessie. Als deze hoog is, si een herstel te verwachten. pic.twitter.com/BIJvPiVvwT — Corne van Zeijl (@beursanalist) September 24, 2019

Dan begrijpt u denk ik wel waarom ik hem vroeg of hij die data tegen de S&P 500 kan afzetten. Voilà, onze Westlandse buy side analist heeft het plaatje zelfs nog veel verder terug.

Hiermee is ook meteen mijn vraag beantwoord: zoals altijd en iedere keer weer is ook hier geen voorspellende waarde aan toe te kennen. Niettemin zijn er meer rijkaards die even de kat uit de boom kijken. Citaatje:

That view of the markets is shared by many of the 360 global single- and multi-family offices surveyed for the 2019 UBS Global Family Office Report, which was done in conjunction with Campden Research and released Monday.

A majority expect the global economy to enter a recession by 2020, with the highest percentage of gloomy respondents in emerging markets. About 42% of family offices around the world are raising cash reserves.

Helaas weet ik niet wat het trackrecord hierin is van the filthy rich, maar het is natuurlijk niet voor niets dat ze zo rijk zijn.

The world's wealthiest families are raising their cash stockpiles, and a majority think that we'll see a recession in next year https://t.co/CJzfzVVs9z — Joe Weisenthal (@TheStalwart) September 24, 2019

Update 12:25 uur: Politiek gekrakeel

Alles tegelijk, er is ineens veel politiek(-financieel) nieuws. Dit is één, is de coalitie haar meerderheid nu kwijt?

Touché:

Van Haga gaat zetel verhuren https://t.co/ciCio3pJoH — De Speld (@DeSpeld) September 24, 2019

Volgende onderwerp, hier zit geen woord Duits tussen:

Ook het Duitse gerecht staat op zijn strepen: veroordelen #Volkswagen CEO Herbert Diess, voormalig CEO Winterkorn en Voorzitter Poetsch voor beursmanipulatie. Verzuimden OPZETTELIJK om investeerders tijdig te informeren over financiële gevolgen van dieselschandaal. Aandeel -1,3% pic.twitter.com/8sUf48tHli — Tom Simonts (@TSimonts) September 24, 2019

Dan de uitsmijter nog... Opschorting parlement is dus onwettig en de Queen Herself lopen dollen is ook niet netjes. Ik doe mijn best nergens meer van op te kijken, maar de Britten maken het me knap lastig. Enfin, het pond stijgt. Iets. Per saldo. Nu dan. Want het gaat hevig.

Om 13.00 uur op RTL Z: Beurs Inside over de brexit-chaos. Net nu je dacht dat die niet groter kon worden, blijkt dat premier Johnson zijn parlement niet had mogen schorsen en ook nog eens de queen heeft misleid. Hoe nu verder? Met @rolandkoopman, @hansdegeus en @annesaenen pic.twitter.com/6Gi0RWYOAO — RTL Z (@RTLZ) September 24, 2019

Update 11:15 uur: Star mag bucks houden

Of dit goed of slecht nieuws is, bepaalt u. De meningen hierover lopen nu eenmaal uiteen. Het is zeker nieuws, omdat er meer bedrijven in Nederland een brievenbus hebben, zeg maar.

Nederland wint zaak over belastingdeal met Starbucks: Toch geen staatssteun: https://t.co/pG9RQ7pFIH — NU.nl (@NUnl) September 24, 2019

Update 10:45: Duurzaam op z'n Totals

Total belooft de komende jaenr 5% à 6% dividendverhogingen per jaar. Als u vooral Royal Royal Dutch Shell, maar ook de andere olie-majors als perpetuals ziet, is dit misschien een (bijkomend) idee voor het risico-averse deel van uw cash.

Oliereus #Total is ook duurzaam bezig. Ziet de pre-dividend breakeven onder de $30 per vaatje. Dividend komende jaren met 6% omhoog. pic.twitter.com/MGr7qkkY0L — Nico A. Inberg (@NicoInberg) September 24, 2019

Als ik het goed zie en deze data kloppen verlaagde Total voor het laatst het dividend tijdens een van de oliecrises in de jaren zeventig. Dat werd ook ingeprijsd als ik die 25% dividendrendement zie van dat moment.

Update 10:00: Ifo schafft es index?

Net als die andere Duitse vertrouwensindex - de ZEW van vorige week - ontluikt er weer iets van hoop in de Duitse harten. Dat is ook hard nodig na die mokerslag van een manufacturing PMI gisteren van 41 en nog een beetje. Officieel heet het ding Ifo Geschäftsklima, wat een mooie naam. Daarom is het mijn favoriete macro.

Wat is de uwe? De Empire State Manufacturing Index is ook zo'n mooie naam (het is de New York Fed Index), net als - hele mond vol - het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan (belrondje naar 500 m/v). Of toch maar gewoon het Payroll Report, ook bekend als de Non-Farm Payrolls?

BREAKING! #Germany's #ifo index rises to 94.6 in September, marginally above expectations but level remains subdued. pic.twitter.com/hk3YvoxR2X — jeroen blokland (@jsblokland) September 24, 2019

Update 09:30 uur: ING

Weer een verhoging voor ING en dat vind ik opvallend met die recessiedata van gisteren. Want banken zijn kwetsbaar in het geval dát. Het is het enige advies nog maar vandaag. Geniet ervan, ondanks dat het maar een 1,77%-verhoging van twee duppies is. De analist heeft er vast het hele weekend van wakkergelegen.

ING: naar €11,50 van €11,30 (buy) - Kepler Cheuvreux

Weer een verhoging voor ING, hoezo? Kijk maar. De analisten worden hoe langer hoe bullisher, hoewel er ook Sell bij is gekomen.