Fondsenrondje: Zoek de beweging

De AEX begint de handelsdag niet onaardig met een plusje van 0,3%. In de aanloop naar het kwartaalcijferseizoen is het bedrijfsnieuws beperkt, waardoor het zoeken is naar richting.



Als zelfs ArcelorMittal (-1,1%) nauwelijks van zijn plek komt, dan weet u wat het voor dag is. Ook volatiele aandelen zoals Adyen (+0,8%) en Takeaway.com (+0,4%) blijven dicht bij huis. Hetzelfde beeld zien we in Duitsland (-0,0%) en Frankrijk (+0,2%).



Gelukkig kwam er om 10.00 uur nog één macro langs: de ifo Geschaftsklima die het vertrouwen van ondernemers weergeeft in de Duitse economie. Het gaat om zowel de huidige economische situatie als de toekomst.



Een cijfer boven de 100 betekent optimisme en alles daaronder pessimisme. Over de maand september kwam het uit op 94,6. Dit is weliswaar een fractie beter dan verwacht, maar ligt ruim onder het gemiddelde van 98. Over het algemeen is het een goede indicator om te bepalen of er een recessie aankomt.

Hoe lager hoe beter

Met dit cijfer van 94,6 mogen we hier dus wel vanuit gaan. Een interessant feitje: de laagste score ooit is 82,2 en werd behaald in maart 2009. Laat dit nou net het moment zijn geweest dat de AEX uitbodemde.

Oftewel, een dramatische ifo-index kan zomaar een signaal zijn dat u juist aandelen moet kopen, in plaats van ze in paniek te verkopen. Het slechte nieuws zit dan immers in de koersen verwerkt.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Sinds maart 2009 lijken de markten alleen maar te kunnen stijgen. Wij net wat harder dan de Duitsers, want met een totaalrendement van 275% blijven we onze oosterburen duidelijk voor.

Brede markt

De AEX gaat 0,3% omhoog en daarmee presteren we in lijn met de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 2,6% en noteert 13,9 punten.

De Amerikaanse futures koersen zo'n 0,3% in het groen.

De euro blijft stabiel en noteert 1,100 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,43%) en Duitse (-0,58%) rente stijgen een basispuntje.

Goud (+0,0%) weet nog even geen richting te kiezen.

Olie: WTI (-0,8%) en Brent (-0,9%) zakken iets terug.

Bitcoin (+0,1%) moet nog op gang komen.

Het Damrak

Philips (+1,4%) profiteert wellicht van een koersdoelverhoging van Deutsche Bank. Het aandeel gaat naar €49 van €45 en het advies blijft kopen.

(+1,4%) profiteert wellicht van een koersdoelverhoging van Deutsche Bank. Het aandeel gaat naar €49 van €45 en het advies blijft kopen. Unibail Rodamco (-1,6%) valt binnen de sector tegen. Wereldhave (+0,2%) en met name Vastned (+1,3%) presteren vandaag beduidend beter.

(-1,6%) valt binnen de sector tegen. (+0,2%) en met name (+1,3%) presteren vandaag beduidend beter. Unilever (+0,8%) is wederom niet te stoppen. Nog 5% te gaan en er staat een nieuwe all time high op het bord.

(+0,8%) is wederom niet te stoppen. Nog 5% te gaan en er staat een nieuwe all time high op het bord. Een nieuw jaarrecord voor Altice (+2,4%). Op 6 november houdt de kabelaar een buitengewone aandeelhoudersvergadering.

(+2,4%). Op 6 november houdt de kabelaar een buitengewone aandeelhoudersvergadering. TomTom (-0,2%) houdt vandaag een investeerdersdag. Het bedrijf bekijkt de mogelijkheden om een nieuw aandeleninkoopprogramma op te starten. Toch is de koers vandaag niet vooruit te branden. Gisteren steeg het aandeel overigens 1% in een rode markt.

(-0,2%) houdt vandaag een investeerdersdag. Het bedrijf bekijkt de mogelijkheden om een nieuw aandeleninkoopprogramma op te starten. Toch is de koers vandaag niet vooruit te branden. Gisteren steeg het aandeel overigens 1% in een rode markt. Aperam (-2,2%) is de grootste bleeder op het Damrak. Dan valt deze min van 2,2% overigens nog wel mee.

(-2,2%) is de grootste bleeder op het Damrak. Dan valt deze min van 2,2% overigens nog wel mee. Het gaat goed met Pharming (+2,4%). Deze mooie plus betekent een nieuw jaarrecord.

Adviezen