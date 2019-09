TomTom houdt een capital markets day, geeft deze meer dan ambitieuze guidance af en hint op een aandeleninkoopprogramma. Hier ANP, persbericht onder het plaatje.

Caceis doet haar bod op kas Bank gestand en daarmee heb ik het Nederlandse bedrijfsnieuws gehad. Verder is er niks, geen advies en zelfs geen short-meldingen. Marktbreed is er ook weinig spektakel. Geen grote headlines, maar zowel de VS en Japan en VS en China praten of gaan praten over hun handelsoorlog.

Er is wel een Japanse productie-inkoopmanagersindex door met een druipende 48,9. Recessie zal nog wel even het thema blijven. De koersen herstellen wat na gisteren. Marktbreed dan. Ik kan niet meteen aflezen of dat ook voor al die individuele aandelen geldt bij ons die gisteren weer ongenadig nat gingen.

Dan maar dit. Na een dagje klagen over de rente in de Tweede Kamer gisteren struikelt nu deze meneer brekend door de headlines heen. Bij mijn weten is dit de eerst die niet roept dat de rents nog héél lang héél laag blijven, of zelfs nóóit meer stijgen. Net zoals in 1999 aandelen nooit meer konden dalen, maar dit terzijde.

Kortom, we hebben een bodembeller!

The bond sell-off is coming back, Europe’s biggest fund manager says https://t.co/bNwSNxQLEm pic.twitter.com/OKbydetAeG — Bloomberg (@business) September 24, 2019

En we hebben ook nog koersen. Herstel, dollartje onder 1,10, commodities lager en de rentes stijgen een basispunt.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:53 TomTom zinspeelt op aandeleninkoopprogramma

07:28 AB InBev haalt 5 miljard op met beursgang

07:26 GrandVision houdt bava over beloningsbeleid

07:22 Altice Europe roept aandeelhouders bijeen

23 sep Gemengd slot op Wall Street

23 sep Caceis doet bot op Kas Bank gestand

23 sep Consortium verkrijgt extra aandelen Wessanen

23 sep Kleine plussen op Wall Street

23 sep Draghi reageert op onvrede over ECB-beleid

23 sep Euronext met valutahandel actief in Singapore

23 sep Flinke omzetgroei en winst voor Alumexx

Wat saai. Analistenadvies is er nog niet en er zijn alweer geen AFM shortmeldingen. De agenda dan maar. Die Japanse inkoopmanagersindex is met 48,9 ook al een draak en hup Ifo met je Geschäftsklima:

02:30 Japan flash manufacturing PMI sep

10:00 Duitsland Ifo Geschäftsklima sep 94,5

15:00 VS S&P Case Shiller huizenindex jul 2,2%

16:00 VS consumentenvertrouwen Conference Board sep 133,8

En dan nog even dit

We mogen weer hopen.

U.S.-China trade talks will resume in two weeks: Mnuchin https://t.co/tu9nnV7Kf0 pic.twitter.com/Mz6URZifDQ — Reuters Top News (@Reuters) September 24, 2019

Nog eentje, hoe is het dan met Japan-Korea en dan is er ook nog de EU, ingewikkeld:

Japan and the U.S. finish trade talks with no indication if Trump's tariff threat remains in tact https://t.co/GyHFd5XEZM — Bloomberg (@business) September 24, 2019

Nog meer in deze categorie:

Huawei CFO Meng Wanzhou returns to the courtroom as U.S. tensions run high https://t.co/1eybyZPDZJ — Bloomberg (@business) September 24, 2019

Centrale banken kunnen eigenlijk helemaal niks. De basis van economie is onze hersenen aan het werk zetten en onze handen laten wapperen:

Monetary easing can offset some, but not all, of the drag from the trade war https://t.co/PY7ujxZ0c1 — Bloomberg (@business) September 24, 2019

Goh:

Tesla's Musk pushed for SolarCity deal despite major cash crunch: lawsuit https://t.co/NmEcndEtoC pic.twitter.com/xFvIgxDfwo — Reuters Top News (@Reuters) September 24, 2019

Facebook gaat al lang niet meer alleen over onschuldige kattenfilmpjes:

Facebook to buy brain science start-up CTRL-labs https://t.co/Zpo5fe9d3t pic.twitter.com/ZLibZxuxvD — Reuters Top News (@Reuters) September 24, 2019

Uit mijn hoofd na Volvo en Daimler de volgende die met diesel stopt:

Honda to cease diesel vehicle sales in Europe by 2021 https://t.co/MSD1gIlBuk pic.twitter.com/pqDtuNF5pD — Reuters Top News (@Reuters) September 24, 2019

Oh jee. Opvallend vind ik het dat het regelmatig over een (systeem)krach in het westen gaat, ik er nooit iemand over hoor dat zoiets misschien ook wel in China....

China has ample monetary policy tools to support economy: central bank https://t.co/2GIBXkp9tK pic.twitter.com/Y2xPGrtBI9 — Reuters Top News (@Reuters) September 24, 2019

De haperende economie doet zich bijvoorbeeld misschien voelen?

Life in China is getting harder, and Xi Jinping is starting to feel the pressure https://t.co/wBdUqzHioC — Bloomberg (@business) September 24, 2019

Chaos?

Last week’s chaos in the U.S. repo market amounts to a field day for arbitrage hunters in money-market futures https://t.co/0qKsheX2le pic.twitter.com/S8DpBMFdwm — Bloomberg (@business) September 24, 2019

Deze past hier wel bij:

A $1.1 trillion shift out of equities and into bonds and money market funds during the last year marks the biggest asset-class rotation in history, according to these strategists https://t.co/EzkomJqi8X — Bloomberg (@business) September 24, 2019

Het is 2019...

Climate activist @GretaThunberg watches Trump arrive at the #UNGA before the president shrugs off the latest impeachment threats pic.twitter.com/6Y3Dl2UNO0 — Reuters Top News (@Reuters) September 24, 2019

Tot slot nog deze. Interessante redenering.

Ik sprak met een bankier die zich afvroeg waarom de leveranciers van financiële infrastructuur, ons betaalsysteem boetes krijgen voor witwassen, terwijl de leverancier van verkeersinfra, onze minister van verkeer, vrijuit gaat wanneer er een drugstransport op de A2 betrapt wordt. — Huib Boissevain (@annexum_huib) September 23, 2019

