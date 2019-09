Slot: Valse start

De AEX (-0,5%) opende vanochtend nog rond het nulpunt, maar na slechte inkoopmanagersindices vanuit Europa kleurt het koersenbord voornamelijk rood. Met dank aan Relx (+0,7%) en Unilever (+1,0%) houden we de schade per saldo binnen de perken.

Op Londen na, presteren we in Amsterdam aanmerkelijk beter dan de rest (Duitsers -1,0%, Fransen -0,9%). Van nature is de AEX een redelijk defensieve index, waardoor we het op slechte dagen meestal een tikje beter doen dan de concurrentie.

Uiteraard wordt niemand vrolijk van een min van 6% voor ArcelorMittal, maar de staalgigant heeft slechts een weging van 1,9% binnen de hoofdindex. De negatieve impact op de AEX bedraagt dus slechts 0,1%.

Met name de Duitse PMI voor de industrie hakt erin. Niemand wordt vrolijk van een stand van 41,4. Niet alleen forse krimp, maar ook veel slechter dan verwacht. Enige meevaller is de Amerikaanse inkoopmanagersindex die uitkwam op 51,0. Lichte groei en beter dan waar de markt op rekende.



Air France-KLM

Air France-KLM (+1,5%) behoort tot het selecte groepje witte raven op het Damrak. Thomas Cook gaat naar alle waarschijnlijkheid failliet, waardoor er weer een concurrent van het toneel is verdwenen. Hoe minder tegenspelers, hoe beter.

Toch blijft het vervelend voor de mensen die een reis bij Thomas Cook hebben geboekt. U zal maar jarenlang voor die ene reis hebben gespaard en dan een dag voor de vlucht te horen krijgen dat het feest niet doorgaat.

Terug naar Air France-KLM. De aandeelhouders konden wel een succesje gebruiken, want dit jaar is het met een min van 3% niet veel soeps. Helemaal omdat de AMX year to date ruim 25% hoger koerst. Dan hebben we het nog niet eens gehad over het langetermijn-trackrecord van de vliegtuigmaatschappij. Dat is ronduit beroerd.



De prijsvechters Easyjet en Ryanair hebben het sinds de eeuwwisseling honderd keer beter gedaan dan Air France-KLM. Ook een indextracker op de AMX is een aanmerkelijk betere belegging gebleken.

Rentes

De rentes maken een gigantische duikvlucht. Er gaan maar liefst zeven basispunten af van de vergoeding op Nederlands tienjaars staatspapier. Twee weken geleden callde ik nog de bodem, maar daar ben ik inmiddels niet meer zo zeker van. Wat kan het toch ineens hard gaan.

Brede markt

De AEX daalt 0,5% en daarmee behoren we tot de betere Europese indices van de dag.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 12,1% omhoog en noteert 14,3 punten.

Wall Street dobbert rond het nulpunt. De Yankees namen vrijdag het verlies al.

De euro zakt 0,3% en noteert 1,099 ten opzichte van de dollar.



Goud (+0,5%) heeft er weer zin in. Dat geldt helemaal voor het zilver (+3,4%).

Olie: WTI (+0,5%) en Brent (+0,4%) houden de ochtendwinst vast.

Bitcoin (-2,4%) zakt wat weg.

Het Damrak

U bent de man als u geen cyclisch spul in uw portefeuille heeft. Dat gaat vandaag namelijk aan puin. Met name Randstad (-2,6%), Aperam (-2,1%) en OCI (-3,6%) hebben het even niet.

(-2,6%), (-2,1%) en (-3,6%) hebben het even niet. De banken liggen er ook uitermate zwak bij. ABN Amro (-2,7%) en ING (-2,1%) komen maar niet los dit jaar. Alleen laatstgenoemde perst er year to date een klein plusje uit.

(-2,7%) en (-2,1%) komen maar niet los dit jaar. Alleen laatstgenoemde perst er year to date een klein plusje uit. Op Ahold (-1,2%) na blijven alle defensieve havens goed liggen. Unilever gaat met dank aan de analisten van Credit Suisse het hardst omhoog. De Zwitsers vinden het aandeel onterecht goedkoop ten opzichte van de concurrentie en verhogen daarom het koersdoel.

(-1,2%) na blijven alle defensieve havens goed liggen. Unilever gaat met dank aan de analisten van Credit Suisse het hardst omhoog. De Zwitsers vinden het aandeel onterecht goedkoop ten opzichte van de concurrentie en verhogen daarom het koersdoel. Ook Besi (+0,9%) profiteert van een koersdoelverhoging. Dit keer is het KBC dat het aandeel op de kooplijst zet.

(+0,9%) profiteert van een koersdoelverhoging. Dit keer is het KBC dat het aandeel op de kooplijst zet. BAM (-4,2%) is daarentegen de gebeten hond onder de AMX-fondsen. Meer zeggen we er maar niet over.

(-4,2%) is daarentegen de gebeten hond onder de AMX-fondsen. Meer zeggen we er maar niet over. Fugro (-3,8%) is ook zo'n aandeel dat altijd de grootste klappen krijgt.

(-3,8%) is ook zo'n aandeel dat altijd de grootste klappen krijgt. Een knappe prestatie van TomTom . Het aandeel stijgt 1,4% op een dag waarop bijna alles in het rood noteert.

. Het aandeel stijgt 1,4% op een dag waarop bijna alles in het rood noteert. PostNL (-2,2%) corrigeert, maar schokkend is het niet. Aandeelhouders van PostNL hebben in het verleden wel ergere koersdalingen om de oren gekregen.

(-2,2%) corrigeert, maar schokkend is het niet. Aandeelhouders van PostNL hebben in het verleden wel ergere koersdalingen om de oren gekregen. Kendrion (-3,5%) is extreem cyclisch. Daarom is het geen verrassing dat het fonds de zwakste schakel is binnen de ASCX.

Adviezen

ABN Amro: naar houden en €20 - Banco Santander

ArcelorMittal: naar reduceren van kopen en naar €12 van €16,20 - Oddo & Cie

ASMI: naar houden van kopen en naar €90 van €80 - KBC

ASML: naar €250 van €195 en kopen - KBC

Besi: naar kopen van houden en naar €33 van €27 - KBC

GrandVision: naar kopen van houden en naar €28 van €21,50 - Morgan Stanley

Prosus: naar kopen en €92 - Morgan Stanley

Unilever: naar 5210 GBX en kopen - Credit Suisse

