Fondsenrondje: Beroerde macro's

De AEX (-0,7%) heeft het vanochtend bepaald niet. Zwakke inkoopmanagersindices vanuit Duitsland en Frankrijk verpesten het sentiment.

Met name de PMI voor de Duitse industrie is ronduit dramatisch. Een stand van 41,4 is niet alleen veel slechter dan verwacht (44,0), maar betekent ook nog eens forse krimp. In de onderstaande grafiek ziet u dat we deze niveaus niet vaak op de borden zien.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Ook de dienstensector valt in Duitsland vies tegen (52,5 vs 54,3). Het enige lichtpuntje is dat er nog sprake is van voorzichtige groei. Toch moet het wel heel gek lopen, wil de Duitse economie niet in een recessie belanden.

In Frankrijk vallen de inkoopmanagersindices voor de industrie en dienstensector ook tegen. Het verschil met onze oosterburen is echter dat deze nog nipt boven de 50 koersen. Oftewel, marginale groei.

We kunnen dus niets anders concluderen dat Duitsland op dit moment de zwakke broeder is binnen de eurozone. Qua economische groei dan, want de overheidsfinanciën hebben de zuinige Duitsers natuurlijk wel op orde. Dat geeft de Duitsers de mogelijkheid om zich fiscaal uit een recessie te stimuleren.

ArcelorMittal aan puin

Zwakke macro's in combinatie met matig nieuws vanuit het handelsconflict tussen de VS en China zorgen ervoor dat ArcelorMittal (-6,1%) de grootste bleeder is onder de hoofdfondsen. De winst na de eerste drie weken van september is daarmee volledig verdampt.

Sowieso is het niet het jaar van de staalgigant. In een AEX die dit jaar 18% hoger staat, bijna 30% verliezen, is niet iets om trots op te zijn. Daar komt bij dat u als aandeelhouder van ArcelorMittal niet op een mooie dividenduitkering hoeft te rekenen. Reuters vertelt ons dat het bij een winstuitkering van 1,6% blijft.

Anderzijds groeien de mooiste bloemen vaak aan de rand van de afgrond. Hiermee wil ik zeggen dat de mooiste aankoopmomenten zich meestal aandienen op het moment dat iedereen negatief is. In zo'n situatie lijken we ook te zitten. Mede daarom ziet de IEX Beleggersdesk kansen.

Brede markt

De AEX gaat 0,7% omlaag en daarmee presteren we beduidend beter dan de DAX (-1,5%) en CAC (-1,0%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 16,3% en noteert 14,8 punten.

De Amerikaanse futures koersen zo'n 0,1% in het rood. Dat valt allemaal dus wel mee.

De euro zakt 0,4% en noteert 1,098 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,44%) en Duitse (-0,58%) rente dalen maar liefst acht basispunten.

Goud (+0,2%) moet u op dit soort dagen hebben.

Olie: WTI (+0,3%) en Brent (+0,3%) houden het hoofd aardig boven water.

Voor bitcoin (-1,7%) zakt onder de $10.000 .

Het Damrak

De financials staan door de dalende rentes in de uitverkoop. Met name Aegon (-3,4%) en ABN Amro (-3,1%) gaan keihard onderuit.

Het cyclische spul moet u vandaag absoluut niet hebben. Aperam (-3,1%), Randstad (-2,7%) en OCI (-5,4%) krijgen een aardige draai om de oren.

Besi (-0,2%) houdt met dank aan de analisten van KBC goed stand. Het aandeel gaat naar kopen van houden en naar €33 van €27.

Unilever (+1,0%) houdt de AEX op de been. Ook Heineken (+0,2%) en Relx (+0,3%) gaan goed. Deze fondsen zorgen ervoor dat we in Amsterdam beduidend minder terrein verliezen dan de overige Europese beurzen.

Air France-KLM (+1,0%) is een opvallende stijger. Het zou zomaar te maken kunnen hebben met het naderende faillissement van Thomas Cook. Hoe minder concurrentie hoe beter.

PostNL (-2,8%) gaat er hard in. Een duidelijk aanwijsbare reden kunnen we echter niet vinden.

Het geplaagde Fugro (-3,6%) daalt op dit soort dagen vaak meer dan drie keer zo hard als de markt.

Winkelvastgoed moet u vandaag ook niet hebben. Wereldhave (-2,1%) zakt weer onder de €20.

Ook de bouwers krijgen harde klappen. BAM (-3,1%) zet een nieuwe year low op het bord.

Adviezen