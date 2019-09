Klopt AJ; saaie trackers vs zelf beleggen; voor iedereen die echt veel met beleggen bezig is, is de verleiding van het zelf beleggen vaak te groot. De kick van een goede keuze is dan ook vaak groter dan de teleurstelling van een misser. Om echt LT-rendement boven de markt te halen zijn discipline en diepe zakken echter wel nodig en moeten angst en hebzucht bedwongen worden. Dat lukt slechts enkelen en ook die enkeling lukt het niet steeds. De keuze is mi dus: echt passief beleggen in indexfondsen/trackers (en daarbij spreiding in sectoren, geografie en tijd aanbrengen) of gewoon accepteren dat eigen keuzes goed of fout kunnen uitpakken en dan genieten van het spel en die enkele keer dat een gecalculeerde gok goed uit pakt.