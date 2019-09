Het drama van dit weekend. Thomas Cook is failliet. Toestanden, liefst 150.000 Britten moeten nog naar huis.

Serieus...? Ik weet de details nog niet, maar op het eerste gezicht maken deze hedge funds geen reclame voor zichzelf, de markt en het kapitalisme. Recessie of niet, het is dacht ik het eerste grote Europese bedrijf dat het loodje legt in deze karige economische tijden en brexit perikelen.

Thomas Cook files for bankruptcy after bailout talks fail. UK government will repatriate travelers stuck on vacation. Hedge funds blocked rescue plan on concern over CDS holdings after price has jumped >5k. https://t.co/HBE4zfigxa pic.twitter.com/DIOr46RgDd — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 23, 2019

Verder is er nu bar weinig input. De Nederlandse agenda is vrijwel leeg, er zijn geen cijfers en ons BBP groeide in Q2 0,4% in plaats van de eerder gemelde 0,5%. Op de brede markt is nu ook niet veel te doen. Wel valt verschil op tussen EU en VS futures. Komt wellicht door dat slechte slot Wal Street vrijdag.

Olie trekt aan - SA heeft langer nodig om schade van dat drone akkefietje te herstellen - en de rentes starten vlak (VS) tot minus één basispunt (Duitsland).

Analistenadvies luidt als volgt en er zijn geen AFM short-meldingen.

GrandVision: naar €28 van €21,50 - Morgan Stanley

De agenda kent inkoopmanagersincdices! Het gaat natuurlijk vooral om Duitsland en VS.

06:30 Nederland BBP Q2 0,5% QoQ

09:15 Frankrijk flash manufacturing PMI sep 51,2

09:15 Frankrijk flash services PMI sep 52,7

09:30 Duitsland flash manufacturing PMI aug 44,0

09:30 Duitsland flash services PMI aug 54,3

10:00 EU flash manufacturing PMI sep 47,3

10:00 EU flash services PMI sep 53,3

15:45 VS Markit flash manufacturing PMI sep 50,3

15:45 VS Markit flash services PMI sep 51,5

En dan nog even dit

Kop die we vaker zien:

Oil gains on Saudi supply disruption, Mideast tensions https://t.co/FgI9bXmZww pic.twitter.com/FXK5u0zqZ8 — Reuters Top News (@Reuters) September 23, 2019

Dit is serieus veel geld:

Markets face major risks over lax climate forecasts, top investors warn https://t.co/ys61bzytgy pic.twitter.com/e17mF882el — Reuters Top News (@Reuters) September 23, 2019

Wat is dit nu voor verrassende wending?! Zou zonde zonde, kleurrijk figuur... :-)

Masayoshi Son, chief of WeWork’s largest investor SoftBank, is in favor of removing Adam Neumann as CEO of the start-up as the company’s directors plan to meet as soon as this week to propose him stepping down - sourceshttps://t.co/1SHqqsBFcP — CNBC Now (@CNBCnow) September 22, 2019

Overdrijven is ook een vak hoor (weet u Y2K nog?), alsof er dan geen auto meer wordt verkocht:

Billions of euros, millions of jobs: Europe's carmakers warn on no-deal Brexit https://t.co/UkuWhyUaNd pic.twitter.com/9BdM6skISR — Reuters Top News (@Reuters) September 23, 2019

Echt een maandagochtendonderwerp:

What's the difference between a recession and a depression? Here's what history tells us https://t.co/RHz0CRhHZW — FORTUNE (@FortuneMagazine) September 22, 2019

Toe maar:

India stocks rally as $20 billion tax-cut stimulus continues https://t.co/fdynV3EJgq pic.twitter.com/ICpLZVOltf — Bloomberg (@business) September 23, 2019

De naam Google valt alleen nog maar in juridische zaken. Technologisch zou beter zijn:

Google is bracing for another landmark privacy decision at the EU’s top court, five years after the “right-to-be-forgotten” ruling https://t.co/Ukdcdzi9T6 — Bloomberg (@business) September 23, 2019

Oef, €13 miljard:

Apple may only need to wait until Tuesday to get early clues about its chances of success in the biggest tax case in recent history https://t.co/CgExq5XQJA — Bloomberg (@business) September 23, 2019

Oh, werkt dat zo:

China is stepping up the government's presence at Alibaba and other private companies — the latest effort to exert greater influence over the country’s private sector https://t.co/eiWM8QFd0k — Bloomberg (@business) September 23, 2019

Vier?

It’s gone quiet on China’s new stock board. But 4 companies set to start trading on the Star venue may soon give it a boost. https://t.co/YIA8ZAUWig — Bloomberg (@business) September 23, 2019

Oh, werkt dat zo:

HBO and Amazon dominated the 71st Emmy Awards, outdrawing Netflix on the night of television’s top honors.



Here's the award count for #Emmys2019:



-HBO: 9

-Amazon: 7

-Netflix: 4

-FX: 2

-NBC: 2

-BBC America: 1

-Hulu: 1

-VH1: 1https://t.co/1beUMa0QZc — Bloomberg (@business) September 23, 2019

