TA: hoofd & schouder-bodempatroon AEX

De Nederlandse indices staan nipt onder hun cruciale weerstandsbarrières. Maar er is genoeg onzekerheid, over de Brexit, handelsoorlog en het rentebeleid, die beleggers op dit moment een afwachtende houding laat aannemen.

De meeste aandelenmarkten zijn niettemin technisch bezig gigantische langetermijn-bodempatronen te ontwikkelen, ook wel bekend als hoofd & schouder-continueringsformaties, die over een periode van anderhalf tot twee jaar gevormd zijn.

Nieuwe fase

Dit zijn koersformaties die doorgaans een nieuwe fase in de langetermijn-bullmarkt aankondigen.

Ik heb het hier al meerdere malen gemeld: technisch bezien wachten we nog tot het sein op groen springt. Dat signaal treedt op als de weerstandsbarrières - de neklijn van de hoofd & schouderformaties - gebroken worden, en het komt eraan.

In dat geval - en alleen dan - kunnen we spreken van een gemeenschappelijke draai in het sentiment. Thans worden de rechterschouders gevormd van deze gigantische bodempatronen (zie uitleg hieronder).

Vandaag beoordeel ik potentiële hoofd & schouder-continueringsformaties van de AEX en van de AEX Total Return index.

Uitleg hoofd & schouder-continueringsformatie

Eerst een handleiding om het patroon correct te kunnen interpreteren.

Een hoofd & schouder-continueringsformatie komt altijd voor als tijdelijke onderbreking van een sterke opwaartse trend.

Er is altijd sprake van een lange opwaartse trend, onderbroken door een tijdelijke adempauze. Doordat het patroon meestal over een lange tijd gevormd wordt, realiseren beleggers zich vaak niet dat er sprake is van een potentieel positieve ontwikkeling.

Adempauze van bijna twee jaar

In het geval van de AEX en van de AEX Total Return index wordt de tijdelijke adempauze over een periode van bijna twee jaar gevormd. De uptrend die eraan vooraf is gegaan, heeft in totaal meer dan tien jaar in beslag genomen.

Zoals gezegd komen deze bodempatronen doorgaans voor aan de vooravond van een nieuwe structurele langetermijnstijging. Maar pas na de uitbraak (van de neklijn) treedt een koopsignaal op en wordt de voorgaande trend voortgezet.

In onderstaand voorbeeld betreft het de voortzetting van de opwaartse trend.

Drie correcties

De hoofd & schouder-continueringsformatie bestaat altijd uit (minimaal) drie correcties, waaruit bodems worden gevormd. De middelste bodem, het hoofd, is altijd de diepste. De twee correcties aan beide zijden vormen de schouders.

Op de gestileerde voorbeeldgrafiek wordt het hoofd door bodem X gevormd, de linkerschouder door bodem Y, de rechter door bodem Z.

Het patroon wordt voltooid met de doorbraak boven de zogenaamde neklijn, die de tussenliggende toppen verbindt. Op de gestileerde voorbeeldgrafiek ligt deze neklijn op punt B.

Dit patroon is vrij betrouwbaar in het berekenen van koersdoelen, zowel op korte als op langere termijn. Wanneer u de afstand tussen het hoofd (X) en de neklijn (B) optelt boven het uitbraakpunt, kunt u het koersdoel berekenen.

Tussenliggend koersdoel

Een tussenliggend koersdoel is te berekenen door de afstand tussen de rechterschouder (Z) en het uitbraakpunt op te tellen boven de neklijn. Lees verder onder de gestileerde voorbeeldgrafiek.

Neklijn AEX

De AEX-index heeft in de afgelopen maanden - het laatst op 15 augustus rond 528,68 punten - al potentiële hogere bodems gevormd. De vraag naar Nederlandse aandelen trekt dus aan.

De afstand tussen deze bodem en de neklijn 586,32 (top van 26 juli) bedraagt circa 58 punten. Daarmee kunnen we een eerste koersdoel van 644 punten berekenen.

We wachten uiteraard wel tot de weerstand van 586,32 punten is gebroken. In dat geval wordt de hoofd & schouder-continueringsformatie opwaarts verlaten en start een nieuwe positieve fase in de bullmarkt.

Wanneer we de afstand tussen het hoofd (472,19) en de neklijn (586,32) optellen boven het uitbraakpunt, kunnen we 700,14 als koersdoel berekenen. Dat punt ligt griezelig dicht bij het all time high uit 2001.

De 200-dagenlijn van de AEX krult opwaarts, terwijl de index erboven beweegt. Dit duidt op een positieve draai in de technische conditie.





Hogere bodems herbeleggingsindex

Als we dit toepassen op de AEX Total Return index, dan stampt deze herbeleggingsindex de steun van 1.824,97 punten (de bodem van 3 juni) steeds meer aan. Deze steun is nu twee keer bewezen en lijkt dus sterk.

De afstand tussen deze bodem en de neklijn van 2.004,56 punten (de top van 26 juli) bedraagt circa 180 punten. Daarmee kunnen we een primair koersdoel van 2.184 berekenen.

We wachten ook bij AEX Total Return index (waarbij dividenden worden herbelegd) tot de neklijn (dikke blauwe lijn) wordt gebroken.

Bij een doorbraak boven 2.004,56 wordt dus een hoofd & schouder-continueringsformatie voltooid en begint een nieuwe positieve fase in de bullmarkt.

Wanneer we de afstand tussen het hoofd (1.576) en de neklijn (2.004,56) optellen boven het uitbraakpunt, kunnen we 2.433 als koersdoel berekenen.

Ook bij de AEX Total Return index zien we een positieve (opwaarts gerichte) 200-dagenlijn.