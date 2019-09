Slot: Fijne indices, nare aandelen

Olie is aardig bijgetrokken, de Fed-rentverlaging van woensdag lijkt alweer vergeten - er gaat meer aandacht uit naar haar repo acties in de holsten van onze nachten - aandelen deden niet veel deze week en de rentes trokken wat aan.

Intussen praten de Amerikanen weer met de Chinezen en laten we hopen dat als het om Iran gaat de wapens niet gaan spreken. Het is deze week in een notendop samengevat. Bar weinig specifiek bedrijfsnieuws was er deze week, niet al te veel adviezen, vrijwel geen reuring en markbreed was er niet te veel beweging.

U ziet het, veel nullen voor de komma's. Europa deed beter dan de VS, dat dan weer wel en dat mag ook wel een keer in de krant.

Paar plaatjes, want de indices staan er mooi voor. De AEX heeft de jaartop bijna te pakken. Bijna is alleen nog niet helemaal.

De S&P 500 oogt wat rommeliger, maar heeft de all time high weer duidelijk in het zicht.

Voor het eerst ooit zit er meer geld in indextrackers dan gewone beleggingsfondsen in de S&P 500. Geheel in stijl zette de MSCI World Index in euro's deze week een nieuwe all time high neer.

Nog even de rentes, de Amerikaanse (oranje) en de Duitse (tienjaars rentes kropen weer wat op, maar overtuigend is de stijging nog niet? De lange, grote, dikke, vette, geitenbreiende, neergaande trend sinds 1981 wil maar niet breken...

Over naar onze aandelen op het Damrak en... het was denk ik voor velen van u toch weer een teleurstellende week. De indices stralen dit jaar, maar zoveel (populaire en veelgevolgde) aandelen niet en bleven ook deze week toch weer achter. En flink ook in sommige gevallen.

AEX

Het leuke aan weeklijstjes vind ik dat die eigenlijk altijd verrassen. KPN dus, Shell, Vopak, Unibail, Wolters en Relx, ofwel boring is good, zou Gordon Gecko zeggen. Ik dacht dat de financials aardig deden, maar dat valt tegen. Cyclisch ligt niet goed met ArcelorMittal weer... Ach en wee, waarschuwing US Steel hakt er in.

AMX

Altice zit maandag in de Stoxx Europe 600 Index en dat wordt gevierd. het zijn in de AMX de winnaars die winnen en de verliezers die verliezen, als ik een grote gemene deler moet aanwijzen. De AMX is eigenlijk een grote cyclische index en dat laat weer enorme sporen na. Noem ze allemaal maar weer op.

AScX

Bij Pharming is er een klein feestje, Sif, Algen, Lanschot en Volker doen aardig mee en Sligro, Accell en Brunel zijn hier de bleeders.

Fijn weekend, dank voor uw bezoek en reacties. Gezellig, zondag Ajax-PSV, Max gaat weer flitspalen dollen en - mijn tip - als u morgen niks te doen hebt en gewoon van mooie, pure sport houdt, is dit een aanrader van jewelste.

De Zuid-Afrikanen en de Nieuw-Zeelanders knokken (neem dat heel letterlijk) morgen op het WK Rugby weer een nieuw potje uit in hun al ruim honderdjarige oorlog om wie de allerbeste is. A.l.t.i.j.d. e.p.i.s.ch.