Wat er ook gebeurd is, voor die mevrouw is dit enorm beschadigend. De RvC van KPN zou zich moeten afvragen of KPN nog wel met haar door wil. Dit zal hoe dan ook aan haar blijven kleven. De RvC zou zich intern moeten afvragen of de gevolgde selectie- en benoemingsprocedure wel adequaat is geweest. De vertrekkende CEO is geen succes geweest en nu dit weer. De RvC kan zich bijvoorbeeld afvragen of er geen interne kandidaten beschikbaat zijn (geweest) die ook geschikt zijn (waren). Risico's als deze zijn bij interne kandidaten minder groot, simpelweg omdat men die veel beter kent.