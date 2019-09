Ook goedemorgen zeg, handel in voorkennis luidt de verdenking. De aankomende KPN bestuursvoorzitter zou vorige maand €285.342 euro hebben verdiend met de verkoop van een pakket Proximus-aandelen. Niet goed voor niemand, denk ik. Hier leest u ANP.

Gerecht onderzoekt misbruik van voorkennis door Leroy https://t.co/SxPb9RbUNV — De Tijd (@tijd) September 19, 2019

Er is meer gewichtig bedrijfsnieuws:

Philips verkoopt voor €25,90 per stuk haar resterende 10,7% belang in Signify

Door de uitoefening van warrants 301.745 zijn er nieuwe aandelen GLPG

Er is een nog onbekende claim van Jumbo tegen Sligro

Verder is er marktbreed nu niets te doen, dan geef ik meteen de adviezen maar. Want Vopak en misschien ook ASMI:

Philips: starten met over weight en €51 - Barclays

Vopak: naar buy van hold en naar €54 van €44 - Jefferies

ASMI: naar €75 van €57 - JP Morgan

Kijk maar, dit is eigenlijk al nieuws van gisteren. We doen het nu zonder.

-OECD warns of global economic growth tumbling

-U.S. and China trade negotiators resumed face-to-face talks in Washington

-China economic indicators point to a bad situation turning worse



Here’s the latest news and analysis from Bloomberg Economics https://t.co/Z8U5GZ9xBP — Bloomberg (@business) September 20, 2019

We doen het ook zonder richting, zie de koersen. Acht puntjes nog voor de AEX om top 586,32 uit te nemen, maar dan is er wel even wat meer actie nodig dan nu. Olie en goud zijn de enige die nog een beetje bewegen.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met hoger investeringen bij ons en meer uitgaven bij Unibail, prima:

07:54 'Centrale banken moeten voorspelbaar zijn'

07:49 'Klanten geven meer uit in centra Unibail'

07:43 Kabinet wil laadpalen langs Europese routes

07:13 Japanse kerninflatie naar laagste peil in twee jaar

06:50 Investeringen flink omhoog in juli

19 sep Wall Street sluit verdeeld

19 sep Galapagos geeft nieuwe aandelen uit

19 sep Casino praat met Aldi over verkoop Leader Price

19 sep 'Online betalingsbedrijf Stripe 35 miljard waard'

19 sep Groene koersenborden op Wall Street

19 sep 'Huiszoeking bij Proximus-baas Leroy'

19 sep Philips verkoopt restbelang in Signify

19 sep Jumbo en Coop bereiden claim tegen Sligro voor

De agenda, de Japanse inflatie is al door op 0,3%....

01:30 Japan inflatie CPI aug 0,5%

08:00 Duitsland inflatie PPI aug 0,0% MoM

09:00 Sligro notering €0,55 ex-dividend

16:00 EU consumentenvertrouwen flash sep -7,0

Jaja, het was me het weekje wel:

The threat of war in the Middle East is pushing oil prices higher again, capping one of the most dramatic ever weeks for crude markets https://t.co/XAypmE5yvp pic.twitter.com/Kkms2AAMPs — Bloomberg (@business) September 20, 2019

100.000 stuks, maar geen Tesla:

Amazon vows to be carbon neutral by 2040, buying 100,000 electric vans https://t.co/mb9UHge0Wn pic.twitter.com/bWa0zqsybI — Reuters Top News (@Reuters) September 20, 2019

Hij sprak zelfs met de president:

Facebook CEO Mark Zuckerberg seeks to mend fences in Washington https://t.co/aP4y17ePkZ via @ReutersTV pic.twitter.com/x7Os8JmAff — Reuters Top News (@Reuters) September 20, 2019

O'Leary weer es...

Ryanair, Europe’s largest low-cost carrier, awards massive $111 million bonus to CEO Michael O’Leary even as company lays off hundreds of pilots https://t.co/TeMIJBbz4h pic.twitter.com/B6mDG2ZFXq — Reuters Top News (@Reuters) September 20, 2019

Van activisme naar kapitalisme, zeg maar:

In two-thirds of the world, solar ? and wind ?? energy have become the cheapest forms of power. But there's still a growing divide. https://t.co/NBsk83IvC7 pic.twitter.com/ymrzz8aIqH — Bloomberg (@business) September 20, 2019

Er zijn grote zorgen of er wel genoeg bier is...

Watch these stocks for signs of a Rugby World Cup boost https://t.co/vW7Eh1fKRO pic.twitter.com/rHiQX3B8YN — Bloomberg (@business) September 20, 2019

Oh jee:

Citigroup advises a bearish bet on stocks, funded by oil options https://t.co/aGWmEBSG6G pic.twitter.com/HqZbvFZmMC — Bloomberg (@business) September 20, 2019

Succes met de scholierenstaking tegen het klimaat vandaag....

There’s nothing quite like a massive, $30 billion coal rail to demonstrate China’s loyalty to the dirtiest of fossil fuels https://t.co/kzCnCOpZFg — Bloomberg (@business) September 20, 2019

