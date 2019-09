Goedemorgen,



vandaag maar overschakelen op de december futures en maar weer eens zien of we ook vandaag weer punten kunnen scoren.

Wel even in de gaten houden dat het verschil in prijs met de koers zo'n 15 - 17 punten is, maar dat had ik al eerder gezien.



Ja ONN de mini's natuurlijk, rustig aan dan breekt het lijntje niet.