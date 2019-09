TA: Wall Street walst door

Wall Street klopt aan de deur van een nieuwe fase in de lange termijn bullmarkt. Technisch flirt de Dow met haar all-time-high van de afgelopen zomer.

De afgelopen week stond in het teken van de Amerikaanse Federal Reserve, die volgens verwachting de rente heeft verlaagd. Deze aanpassing volgde op de stap van bankpresident Jerome Powell, die twee maanden geleden met een eerste renteverlaging kwam.

Twitterstrijd

Overigens vindt Donald Trump dat de Amerikaanse Centrale Bank absoluut niet genoeg doet. Trump twitterde van de week 'Powell and the Fed fail again. No guts, no sense and no vision'.

De verbale twitterstrijd van Trump met Powell zal nog wel een staartje krijgen, want het is niet gangbaar dat de Amerikaanse president zich bemoeit met het beleid van de centrale bank.

Beleggers zijn nu bezig het besluit van de Federal Reserve op een goudschaaltje te wegen, want het lijkt erop dat beleidsmakers van de centrale bank verdeeld zijn over het toekomstige rentebeleid. Wellicht probeert Trump zich hiermee te bemoeien, door op zijn karakteristieke wijze de knuppel in het hoenderhok te gooien.

Deze keer bekijk ik het korte termijn verloop van de Dow Jones. Gisteren suggereerde ik al dat de Philadelphia Semiconductor Index, die het verloop van de belangrijkste halfgeleiderfondsen volgt, op het punt staat uit te breken.

Ook de Dow staat te trappelen om opwaarts door te stoten, maar we wachten uiteraard op het koopsignaal.

Ik begin met de Nederlandse beurs.

Lange termijn: Nederlands beurs staat op uitbreken

De AEX-index slaagt er nog steeds in om hogere bodems te vormen. Technisch bezien is er sprake van bodemvorming boven de steun op 534,49 punten (de bodem van 3 juni). Dit signaleert een aantrekkende vraag naar Nederlandse aandelen.

Wij wachten nu op een uitbraak door de horde rond 586,32 punten. Er komt pas duidelijk ruimte vrij voor meer opwaarts potentieel na een doorbraak en slotstand boven de top rond 586,32 punten (gevormd op 26 juli).

In dat geval wordt een gigantische hoofd&schouder voltooid, met een eerste koersdoel rond 635 punten en een tweede rond 700 punten.

Er ligt een tussentijdse horde rond 600-609 punten.







Korte termijn: Dow doet aanval op all-time-high 27.398,68

De Dow Jones slaagt er weer in om hogere bodems te vormen. Technisch bezien is nog steeds sprake van bodemvorming. Dit signaleert duidelijk de aanwezigheid van kopers in de markt.

Wij zien echter pas ruimte voor meer opwaarts potentieel na een doorbraak en slotstand boven de weerstand van 27.398,68 punten (de top van 16 juli). Daar is de Dow slechts 0,5% van verwijderd.

Steun hanteren we op 25.339,60 punten (de bodem van 15 augustus). Na een uitbraak boven de weerstand van 27.398,68 punten wordt 31.500,00 het volgende opwaartse koersdoel.





Dow Jones meerjarengrafiek: uptrend intact

Op de lange termijn grafiek vanaf 2009 laat de Dow nog steeds een consistent patroon van hogere bodems zien. Een nieuw koopsignaal treedt op indien het all-time-high van de afgelopen zomer rond 27.398,68 punten wordt gebroken.