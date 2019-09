Houd in Hemelsnaam op over Brexit en Macron. 2 Maal duivels Belzebub.

Harde, zachte, domme, slimme, zwarte, gele Brexit. Ik word er ziek van.

laat me net rust en houd op wat de kostenplaatjes zijn bij variabele Brexiteer- opties. Moet het hele najaar nu weer bedorven worden met Engels gemekker.

Ik kijk liever naar "Spitting Image".