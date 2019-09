Slot: Top in zicht

Nog ruim een procent tot de jaartop 586,32, wat tevens het hoogtepunt is van de bull market anno 2009.

Zo ver is het nog niet, eerst op het koersenbord en dan geloven, maar het zou wel typisch voor deze lange, lange opgang zijn: uitgerekend in de moeilijke maand september een nieuwe high neer te zetten. Vandaag een keurige, maar wel wat saaie beursdag. Die twee gaan vaker samen.

Zo waren 2016 en 2017 oersaaie beursjaren, maar wel hele goede. Centrale banken staan in de spotlights vandaag. Na de verlaging van de Fed gisteren, lieten BoJ en BoE de rentes voor wat ze zijn, maar verhóógde Noorwegen de prijs voor geld.

Central banks keep markets guessing. More here: https://t.co/csSMyHL1em pic.twitter.com/ZMK5VVZ1Sx — Reuters Top News (@Reuters) September 19, 2019

Verder is er bar weinig bedrijfsnieuws, lopen die Fed repo markt interventies gewoon door en steelt op Wall Street Microsoft de show met een - hoppa - 11% dividendverhoging en een $40 miljard aandeleninkoop. Misschien is weer een don't fight the central banks beursdag wel een goede omschrijving.

Zo lang u uw geld maar niet cash hebt, zoiets? Gauw naar het marktbrede overzicht:

De AEX blijft zelfs wat achter, prima beursdag in Europa

Wall Street beweegt vergelijkbaar

De volatiliteit zakt een paar procent... en tuft wellicht naar niveaus dat u zich een beetje zorgen om Flow Traders gaat maken?

De dollar doet het om en nabij 1,105

Olie loopt weer wat. SA gaat zelfs olie importeren om haar export op gang te houden?! Verzin het maar

Goud schurkt omhoog richting $1500

Bitcoin zakt een paar procent onder $10K

Dan de rentes nog, zowaar een keer niet zo heel veel bijzonders. Voor de echte vakidioten: de Zwitserse rente vist drie stokjes brood uit de kaasfondue

Beursplein 5

Zoals gezegd, mooi beursdagje, maar iedereen die ArcelorMittal heeft leest dit denk ik met een vieze smaak in de mond. Fonds valt volledig uit de toon, het zal zijn omdat US Steel (-10%) gisteravond waarschuwde voor aanhoudend zwakke vraag. Aegon, ING, Arcadis, Eurocommercial, Sif en vooral Pharming liggen goed.

Er zijn eigenlijk alleen een handvol adviezen vandaag. Deze zag u vanochtend al:

AkzoNobel: starten met underperform en €83 - Bank of America Merrill Lynch

DSM: starten met neutral en €120 - Bank of America Merrill Lynch

IMCD: starten met buy en €75 - Bank of America Merrill Lynch

Philips: naar €42,20 van €41,80 (december 2020) - JP Morgan

Philips: naar €50 van €49 - Citigroup

Air France-KLM: starten met equal weight en €10 - Morgan Stanley

Aperam: naar €24 van €25 - Kepler Chevreux

Daar kwamen vanmiddag deze nog bij. DeGroof Petercam heeft een duidelijk trefwoord: stikstofkwestie.

BAM: naar €2,80 van €3,30 (hold) - DeGroof Petercam

Heijmans: naar €9 van €11 (hold) - DeGroof Petercam

VolkerWessels: naar €21 van €24 (sell) - DeGroof Petercam

Verder valt het me zwaar iets zinnigs over individuele aandelen te zetten. Rente? Financials en vastgoed liggen goed. De logica was dan geweest dat cyclicals ook net iets beter zouden moeten presteren en defensief achterblijven. Die lopen echter flink door elkaar. Misschien spelen hier handelsoorlog en economie een rol.

Die willen nog niet vlotten.